Phường Hoài Nhơn Đông tổ chức trận cầu thiện nguyện gây quỹ hơn 62 triệu đồng

(GLO)- Tối 19-2, tại sân bóng đá Cao Văn Triền đã diễn ra trận đấu thiện nguyện và đấu giá vật phẩm nhằm gây quỹ trao học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông.

Trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ quê Hoài Nhơn Đông đang khoác áo CLB Quy Nhơn United như Cao Văn Triền, Nguyễn Đức Hữu, Lê Nguyễn Thanh Vị, Nguyễn Võ Minh Hiếu… thi đấu giao hữu cùng đội các "ngôi sao" sân phủi xứ Hoài; thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của người dân và các nhà hảo tâm.

Các cầu thủ xứ Hoài góp mặt trong trận cầu thiện nguyện, lan tỏa tinh thần thể thao gắn với trách nhiệm cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, nhiều vật phẩm ý nghĩa cũng đã được đưa ra đấu giá thành công gồm: 2 chiếc áo của cựu tiền đạo Thạch Bảo Khanh mặc trong trận “Thế hệ vàng” diễn ra trên sân Quy Nhơn năm 2019, có đầy đủ chữ ký của các danh thủ bóng đá Việt Nam; quả bóng thi đấu mùa giải 2023-2024 với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ của CLB Quy Nhơn Bình Định - đội bóng giành ngôi Á quân mùa giải 2023-2024; chiếc áo của Nguyễn Đình Bắc với chữ ký của cầu thủ này; chiếc áo của cầu thủ Cao Văn Triền mùa giải 2025-2026.



Tổng số tiền thu được từ đấu giá cùng sự ủng hộ của các cầu thủ và người dân là hơn 62 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chia thành 31 suất học bổng trao tặng cho 31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên học tốt trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông.

* Tối cùng ngày, Giải bóng đá 7 người phường Hoài Nhơn Đông mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đã chính thức khép lại.

Bằng tinh thần thi đấu quyết tâm và lối chơi gắn kết, đội Thiện Đức Bắc xuất sắc đăng quang ngôi vô địch. Đội Thạnh Xuân giành vị trí á quân và đội Mỹ Hòa giành hạng ba.

Giải bóng đá 7 người phường Hoài Nhơn Đông khởi tranh từ ngày 2-1, thu hút 16 đội bóng đại diện các tổ dân phố trên địa bàn tham gia. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn những đội có thành tích tốt vào vòng trong. Các trận đấu diễn ra vào chiều thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, kéo dài đến ngày 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ).

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu để bồi dưỡng, tập luyện, chuẩn bị tham gia Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2026.