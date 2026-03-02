Võ sĩ Đào Hà Tâm Du của Gia Lai tham dự vòng loại Olympic trẻ 2026 môn Boxing

(GLO)- Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam vừa hoàn tất đăng ký danh sách vận động viên tham dự vòng loại Olympic trẻ 2026 môn boxing, diễn ra từ ngày 5 đến 16-3 tại Thái Lan. Trong danh sách này có võ sĩ Đào Hà Tâm Du của Gia Lai.

Cụ thể, 9 võ sĩ được đăng ký thi đấu gồm: Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Thúy Nhi, Võ Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Đàm Thị Mai Anh, Lê Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Trọng Tiến và Đào Hà Tâm Du.

Võ sĩ Đào Hà Tâm Du (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ thi đấu bứt phá tại vòng loại Olympic trẻ 2026. Ảnh: NVCC

Trước đó, các võ sĩ đã duy trì tập luyện xuyên Tết Nguyên đán tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo vận động viên trẻ quốc gia Đà Nẵng.

Việc duy trì giáo án tập luyện nghiêm ngặt nhằm bảo đảm sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu cho từng hạng cân, thể hiện quyết tâm cao của toàn đội trên hành trình chinh phục vé dự Olympic trẻ.

Vòng loại Olympic trẻ 2026 được đánh giá là thử thách lớn khi chỉ có 120 suất (60 nam, 60 nữ) dành cho các tay đấm U19 đủ điều kiện trên toàn thế giới. Các hạng cân thi đấu gồm 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg (nam) và 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg (nữ).

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hệ thống đào tạo bài bản, boxing trẻ Việt Nam đặt mục tiêu giành suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026, dự kiến diễn ra tại Senegal.