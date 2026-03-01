Gia Lai đạt thành tích ấn tượng tại Giải Cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XXII

(GLO)- Các kỳ thủ nhí đến từ tỉnh Gia Lai đã đạt thành tích ấn tượng tại Giải Cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XXII - năm 2026.

Diễn ra tại TP. Huế từ ngày 25-2 đến 2-3, Giải Cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung năm nay thu hút gần 700 huấn luyện viên, vận động viên của 20 địa phương, đơn vị và câu lạc bộ tham dự. Các kỳ thủ tranh tài ở hai bộ môn cờ vua và cờ tướng, với các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp dành cho các nhóm tuổi từ 6 đến 15.

Tham dự giải đấu lần này, tỉnh Gia Lai có 38 kỳ thủ nhí. Trong đó, đoàn Gia Lai (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có 25 vận động viên; 13 vận động viên còn lại đến từ Câu lạc bộ Sao Việt Gia Lai.

Đoàn vận động viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tại lễ bế mạc Giải Cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XXII, năm 2026. Ảnh: Quang Nhật

Hầu hết các em đã thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh, quyết tâm vượt qua các đối thủ ở những ván đấu then chốt, mang về những tấm huy chương quý giá cho tỉnh nhà.

Khép lại giải đấu, đoàn Gia Lai (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã giành được 25 HCV, 11 HCB và 25 HCĐ. Các kỳ thủ thi đấu xuất sắc, nổi bật có thể kể đến Trần Tuệ Mẫn (3 HCV U8), Nguyễn Lê An Khương (3 HCV U10), Trương Gia Hân (3 HCV U14 nữ), Huỳnh Châu Bảo Lâm (3 HCV U14 nam), Trần Nhật Minh (2 HCV, 1 HCB U18 nam).

Các kỳ thủ thuộc đoàn Gia Lai cùng huy chương đạt được tại giải đấu. Ảnh: Quang Nhật

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Sao Việt Gia Lai (thuộc Trường Tiểu học - THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) cũng đạt thành tích ấn tượng, với 3 HCV và 7 HCĐ ở cả 2 bộ môn cờ vua và cờ tướng.

Trong đó nổi bật có em Hoàng Tấn Vinh đã giành được 1 HCV cá nhân và 5 HCĐ đồng đội ở bảng tiêu chuẩn. Ở bảng cờ nhanh, em giành được 1 HCV ở lứa tuổi U13 nâng cao và 1 HCV đồng đội U13.