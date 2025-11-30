Gia Lai khẳng định vị thế ở đấu trường thể thao khu vực

(GLO)- Trong những năm qua, Gia Lai luôn tạo được dấu ấn tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II. Thành quả này không chỉ phản ánh nỗ lực và tinh thần thi đấu của các vận động viên, mà còn cho thấy sự quan tâm và đầu tư đúng hướng của địa phương.

Tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II năm 2023, đoàn Gia Lai giành vị trí thứ 2 toàn đoàn.

Vừa qua, tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV khu vực II năm 2025 tổ chức ở tỉnh Đồng Nai (từ ngày 15 đến 24-11), với sự tham gia của 8 đoàn đại diện cho các tỉnh, thành phố, đoàn Gia Lai đã thi đấu 8 môn và đoạt 16 HCV, 8 HCB và 11 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 toàn đoàn.

Theo ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ở vùng cao nguyên, các môn thể thao truyền thống thường được cộng đồng duy trì, bảo tồn và truyền dạy qua nhiều thế hệ.

Hằng năm, tỉnh cũng tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số, từ đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải đấu khu vực, toàn quốc. Hoạt động này vừa góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, vừa tạo nguồn lực bền vững cho phát triển phong trào thể thao cơ sở.

Đoàn vận động viên Gia Lai tham gia môn chạy cà kheo đạt thành tích cao. Ảnh: NVCC

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số 2025 vừa là cơ hội để VĐV cọ xát, khẳng định tài năng, vừa giúp các địa phương giao lưu, học hỏi, góp phần gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống. Dù gặp nhiều khó khăn, đoàn Gia Lai vẫn nỗ lực để đạt kết quả ấn tượng.

“Thành tích đạt được tại Hội thi năm nay cũng là cơ sở để Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các địa phương quan tâm đầu tư cho các VĐV tài năng hiện có, đồng thời có hoạt động tiếp tục gầy dựng phong trào tập luyện, tổ chức các giải thi đấu để có lực lượng VĐV kế cận tham gia các giải đấu khu vực, toàn quốc những năm tới”-ông Ý cho hay.

Đáng chú ý, đoàn Gia Lai đạt 7 HCV ở môn chạy cà kheo tại Hội thi năm 2025, nhiều nhất trong số các đoàn. Điều này tiếp tục khẳng định thế mạnh vượt trội cả về kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu và lực lượng VĐV Gia Lai đối với môn này.

Trong đó, xã Ia Krêl được xem là “mỏ vàng” cung cấp các VĐV xuất sắc môn chạy cà kheo, tiêu biểu như 2 VĐV Rơ Châm Dác (SN 2006) và Rơ Lan Ưm (SN 2011).

Vận động viên Rơ Châm Dác nhận HCV môn chạy cà kheo nội dung 100 m nữ. Ảnh: NVCC

“Từ nhỏ, em được cha và các thanh thiếu niên trong làng hướng dẫn đi, chạy cà kheo. Nhờ đam mê và nỗ lực, em đã tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đức Cơ (cũ) khi mới 10 tuổi và đạt HCV.

Sau đó, em thường xuyên đại diện địa phương thi đấu cấp tỉnh, khu vực, giành nhiều huy chương ở cự ly 100 m và 200 m”-nữ VĐV Rơ Châm Dác chia sẻ.

Tại Hội thi năm 2025, VĐV Dác giành HCV nội dung 100 m nữ, còn VĐV Ưm giành HCV 400 m nữ. Điều đặc biệt, Ưm là chính là “học trò” được Dác dìu dắt và “truyền lửa” đam mê cà kheo.

Một thế mạnh khác của Gia Lai là môn bắn nỏ, tại Hội thi năm 2025, các VĐV đã thi đấu quyết tâm và giành 2 HCV ở nội dung đồng đội nam và cá nhân nữ.

Trong đó, VĐV Ksor Lok (phường Ayun Pa) là gương mặt nổi bật của tỉnh ở môn truyền thống này, đã đoạt nhiều thành tích cao. Tại Hội thi năm nay, anh tiếp tục đóng góp quan trọng khi cùng đồng đội mang về tấm HCV.

Theo anh Lok, mỗi kỳ Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II là một cơ hội quý báu cho anh học hỏi, không ngừng rèn luyện kỹ năng để có thể đạt kết quả tốt trước sự cạnh tranh của nhiều VĐV tài năng ở các tỉnh.

“Bắn nỏ là một phần truyền thống văn hóa, tập luyện và đạt thành tích không chỉ giúp thi đấu tốt mà còn khích lệ các bạn trẻ tham gia, cùng bảo tồn và phát huy môn thể thao này. Tôi luôn tâm niệm điều đó mỗi khi cầm cây nỏ. Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh và địa phương, các hoạt động giao lưu, thi đấu bắn nỏ được duy trì”-anh Lok chia sẻ.