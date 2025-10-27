Kỳ thủ Trần Quang Nhật vô địch Giải Cờ tướng tranh cúp Vật tư điện lạnh Nguyễn Cường

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kỳ thủ Trần Quang Nhật (đội Gia Lai 2, CLB Cờ tướng Gia Lai) đã đoạt Cúp vô địch cá nhân; kỳ thủ Nguyễn Văn Thuận (đội Khải Hưng) đạt giải nhì; kỳ thủ Phạm Trung Thành (đội Gia Lai 2) giành giải ba; 5 kỳ thủ khác được trao giải khuyến khích.
Ở nội dung đồng đội, đội Khải Hưng (CLB Cờ tướng Đắk Lắk) giành giải nhất; đội Gia Lai 2 đạt giải nhì; đội Gia Lai 1 giành giải ba; CLB Tý Sự nhận giải khuyến khích.
Dịp này, đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam trao tặng cờ và giấy khen cho tập thể CLB Cờ tướng Gia Lai cùng các cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào cờ tướng của tỉnh.