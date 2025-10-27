Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Kỳ thủ Trần Quang Nhật vô địch Giải Cờ tướng tranh cúp Vật tư điện lạnh Nguyễn Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-10, tại phường Diên Hồng, Câu lạc bộ (CLB) Cờ tướng Gia Lai đã bế mạc Giải Cờ tướng tranh cúp Vật tư điện lạnh Nguyễn Cường lần thứ II-2025. Giải đấu thu hút gần 100 kỳ thủ đến từ 10 CLB cờ tướng trong và ngoài tỉnh tham gia.

co-tuong-gia-lai-ky-thu-thi-dau.jpg
Các kỳ thủ tập trung cao độ cho ván đấu. Ảnh: M.C

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kỳ thủ Trần Quang Nhật (đội Gia Lai 2, CLB Cờ tướng Gia Lai) đã đoạt Cúp vô địch cá nhân; kỳ thủ Nguyễn Văn Thuận (đội Khải Hưng) đạt giải nhì; kỳ thủ Phạm Trung Thành (đội Gia Lai 2) giành giải ba; 5 kỳ thủ khác được trao giải khuyến khích.

co-tuong-gia-lai-trao-cup-vo-dich-tran-quang-nhat.jpg
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho kỳ thủ Trần Quang Nhật (đội Gia Lai 2, CLB Cờ tướng Gia Lai). Ảnh: M.C

Ở nội dung đồng đội, đội Khải Hưng (CLB Cờ tướng Đắk Lắk) giành giải nhất; đội Gia Lai 2 đạt giải nhì; đội Gia Lai 1 giành giải ba; CLB Tý Sự nhận giải khuyến khích.

co-tuong-gia-lai-trao-giai-nhat-dong-doi-khai-hung.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội Khải Hưng. Ảnh: M.C

Dịp này, đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam trao tặng cờ và giấy khen cho tập thể CLB Cờ tướng Gia Lai cùng các cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào cờ tướng của tỉnh.

co-tuong-gia-lai-lien-doan-trao-co-khen-thuong.jpg
co-tuong-gia-lai-lien-doan-trao-giay-khen-tap-the.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Thể thao

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Cụ ông U70 và hành trình đạp xe xuyên Việt

Thể thao

(GLO)- Bắt đầu đến với môn xe đạp thể thao khi đã ở độ tuổi 70, ông Phan Phú Thành (SN 1954, thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) coi đây không chỉ là thú vui, phương thức “chữa lành”, mà còn để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

null