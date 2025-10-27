Kỳ thủ Trần Quang Nhật vô địch Giải Cờ tướng tranh cúp Vật tư điện lạnh Nguyễn Cường

(GLO)- Chiều 26-10, tại phường Diên Hồng, Câu lạc bộ (CLB) Cờ tướng Gia Lai đã bế mạc Giải Cờ tướng tranh cúp Vật tư điện lạnh Nguyễn Cường lần thứ II-2025. Giải đấu thu hút gần 100 kỳ thủ đến từ 10 CLB cờ tướng trong và ngoài tỉnh tham gia.

Các kỳ thủ tập trung cao độ cho ván đấu. Ảnh: M.C

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kỳ thủ Trần Quang Nhật (đội Gia Lai 2, CLB Cờ tướng Gia Lai) đã đoạt Cúp vô địch cá nhân; kỳ thủ Nguyễn Văn Thuận (đội Khải Hưng) đạt giải nhì; kỳ thủ Phạm Trung Thành (đội Gia Lai 2) giành giải ba; 5 kỳ thủ khác được trao giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho kỳ thủ Trần Quang Nhật (đội Gia Lai 2, CLB Cờ tướng Gia Lai). Ảnh: M.C

Ở nội dung đồng đội, đội Khải Hưng (CLB Cờ tướng Đắk Lắk) giành giải nhất; đội Gia Lai 2 đạt giải nhì; đội Gia Lai 1 giành giải ba; CLB Tý Sự nhận giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội Khải Hưng. Ảnh: M.C

Dịp này, đại diện Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam trao tặng cờ và giấy khen cho tập thể CLB Cờ tướng Gia Lai cùng các cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào cờ tướng của tỉnh.