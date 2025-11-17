Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai giành 16 huy chương ở Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc

(GLO)- Chiều 17-11, tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku (Gia Lai) cho biết đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh đã xuất sắc giành được 16 huy chương tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ Kickboxing toàn quốc năm 2025.

Giải đấu do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức tại TP. Cần Thơ từ ngày 9 đến 18-11.

doan-vdv-gia-lai-da-gianh-duoc-16-tam-huy-chuong-o-giai-nay-anh-thien-binh.jpg
Đoàn VĐV Gia Lai đã giành được 16 huy chương ở giải này. Ảnh: Thiên Bình

Giải có sự tham gia của 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc với gần 400 VĐV và huấn luyện viên. Gia Lai tham dự giải với 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 26 VĐV.

Qua những ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, các VĐV Gia Lai đã giành được 16 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

le-thi-nhi-trai-va-vo-huy-hoang-da-gianh-huy-chuong-vang-cho-gia-lai-anh-thien-binh.jpg
Lê Thị Nhi (trái) và Võ Huy Hoàng đã giành huy chương vàng cho Gia Lai. Ảnh: Thiên Bình

Hai võ sĩ giành huy chương vàng đều là những gương mặt quen thuộc thuộc biên chế đội tuyển Kickboxing quốc gia: Lê Thị Nhi thi đấu ở hạng cân 52 kg nữ (lứa tuổi 18-40) và Võ Huy Hoàng ở hạng cân 45 kg nam (lứa tuổi 18-49).

Giải đấu là dịp quan trọng để các võ sĩ Gia Lai giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời giúp các VĐV nòng cốt chuẩn bị tốt nhất cho Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại Abu Dhabi (UAE).

