Nơi hội tụ của những tài năng Kickboxing

(GLO)- Từ ngày 24 đến 30-8, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) sôi động với gần 700 vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.

Giải đấu do Cục Thể dục-Thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, để lại dấu ấn mạnh mẽ với 475 trận đối kháng kịch tính, sôi động và đầy cảm xúc.

Những trận đối kháng kịch tính

Các VĐV tham gia tranh tài ở nội dung Lowkick, thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp ở 60 hạng cân (32 hạng cân nam từ 42-81 kg; 28 hạng cân nữ từ 40-69 kg) cho 3 nhóm lứa tuổi: 13-14 tuổi, 15-16 tuổi, 17-18 tuổi.

Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức giải trao huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: M.N

Tham gia giải với 27 VĐV, đoàn TP. Hà Nội tiếp tục khẳng định thế mạnh khi có đến 23 VĐV đạt huy chương, trong đó 15 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Thành tích này giúp TP. Hà Nội xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn ở cả hai nội dung nam và nữ.

Bằng bản lĩnh thi đấu tự tin, luôn chủ động tấn công và tận dụng tốt lợi thế kỹ thuật, võ sĩ Vũ Ngọc Trang (đoàn TP. Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua 7 đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất ở hạng cân 57 kg lứa tuổi 17-18. Chia sẻ niềm vui sau chiến thắng, Trang xúc động bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc. Em rất vui khi giành được huy chương vàng và có thêm động lực để tập luyện trong thời gian tới”.

Đoàn vận động viên của tỉnh Gia Lai tham gia giải với sự nỗ lực và quyết tâm cao. Ảnh: M.N

Chủ nhà Gia Lai góp mặt với 60 VĐV chia thành 2 đội tuyển. Đội Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) gồm 34 VĐV (đạt thành tích: 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng), đội Gia Lai 2 gồm 26 VĐV (đạt thành tích: 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng).

Võ sĩ Nguyễn Đình Nhật (đội tuyển Kickboxing Gia Lai) dù mới theo đuổi bộ môn này được gần 1 năm song đã xuất sắc đạt huy chương vàng (hạng cân 57 kg, lứa tuổi 13-14) ngay lần đầu tham gia giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm nay.

“Các VĐV tham gia giải đều rất mạnh, kỹ năng tốt nên mỗi trận đấu là một thử thách. Em rất vui khi đạt huy chương vàng, được thi đấu tại giải lần này giúp em thử thách bản thân và tích lũy được một số kinh nghiệm hữu ích”-Nhật bày tỏ.

Võ sĩ Võ Huy Hoàng (bìa trái) giành huy chương vàng ở hạng cân 46 kg, lứa tuổi 17-18. Ảnh: M.N

Là một trong 3 VĐV giành huy chương vàng cho đội Gia Lai 2, võ sĩ Võ Huy Hoàng (hạng cân 46 kg, lứa tuổi 17-18) đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ bé, Hoàng lại thể hiện lối đánh dứt khoát, mạnh mẽ và đầy quyết tâm, qua đó xuất sắc vượt qua các đối thủ để bước lên bục vinh quang.

Hoàng cho biết: “Môn Kickboxing giúp em rèn luyện sự tự tin, nhanh nhẹn và có kỹ năng tự vệ. Em mong muốn có thêm cơ hội tham gia nhiều giải đấu khác để tiếp tục trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu”.

Theo dõi tất cả các trận thi đấu của VĐV, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, huấn luyện viên Đội tuyển Kickboxing trẻ tỉnh Gia Lai, cho biết: Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc quy tụ các VĐV giỏi, mạnh, có chuyên môn cao đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển của tỉnh đã nỗ lực tập luyện, tuyển chọn VĐV tốt nhất. Kết quả, đơn vị đã đạt giải nhì toàn đoàn ở nội dung thi đấu nam, đạt mục tiêu đề ra khi tham gia giải. Nhiều VĐV chưa đạt huy chương tại giải đấu này song đây là cơ hội để các em cọ xát, giao lưu để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Các VĐV nỗ lực thi đấu để giành huy chương. Ảnh: M.N

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải, ông Trương Thanh Hồng-trọng tài quốc tế, Tổng trọng tài của giải nhận xét: "Giải năm nay diễn ra trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính, số lượng VĐV tham gia đông hơn, chất lượng chuyên môn cũng được nâng cao rõ rệt. Các em thi đấu hết mình, thể hiện sự nỗ lực đáng khen ngợi; nhiều đơn vị có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ban tổ chức và tổ trọng tài đã làm việc công minh, khách quan, đảm bảo các trận đấu diễn ra sôi nổi, đúng luật. Đặc biệt, từ giải đấu này, Ban chuyên môn sẽ phát hiện và tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới".

Sôi động trên sàn đấu, bùng nổ trên khán đài

Trong suốt 6 ngày tranh tài với 475 trận đối kháng nảy lửa, Nhà thi đấu thể thao tỉnh luôn thu hút đông khán giả đến xem và cổ vũ. Trên sàn đấu, các VĐV thể hiện những pha ra đòn đẹp mắt, kịch tính nhưng đậm tinh thần thượng võ.

Chủ động sắp xếp thời gian đến theo dõi, cổ vũ các VĐV, ông Châu Văn Hải (1147/50 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) cho biết: “Giải năm nay quy tụ nhiều VĐV xuất sắc nhất của các tỉnh, thành phố, vì vậy mỗi trận đấu đều căng thẳng, kịch tính và để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tôi thích xem các trận đấu Kickboxing nên dành thời gian theo dõi, cổ vũ”.

Các VĐV nỗ lực thi đấu để giành huy chương, mang về thành tích cho đơn vị. Ảnh: M.N

Dù không tham gia thi đấu, nhưng em Trần Nguyễn Bảo Ngọc (17 tuổi)-đội tuyển Kickboxing tỉnh Gia Lai vẫn dành thời gian theo dõi, hỗ trợ Ban tổ chức giải. Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Ngọc cho biết: “Em theo dõi tất cả các trận đấu, vừa cổ vũ tinh thần cho các bạn, vừa quan sát để học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm từ các VĐV. Em hy vọng sẽ có cơ hội tham gia Giải Kickboxing trẻ toàn quốc trong lần tổ chức sau”.

Chưa đạt thành tích cao tại giải đấu, các VĐV của đội tuyển Kickboxing trẻ tỉnh Lào Cai tham gia giải với tinh thần cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. VĐV Châu Triệu Vy bộc bạch: "Em đạt huy chương đồng ở hạng 57 kg nữ, lứa tuổi 15-16. Giải được tổ chức đúng vào dịp tỉnh Gia Lai tổ chức lễ hội “Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ”, ngoài giờ thi đấu, em đã tham quan một số địa điểm, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Gia Lai, thật sự rất ấn tượng và đáng nhớ".

Những trận đối kháng đầy gay cấn thu hút sự theo dõi, cổ vũ của khán giả. Ảnh: M.N

Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải thông tin: Tỉnh Gia Lai vinh dự đăng cai Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025. Bên cạnh mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giải đấu cũng là một hình thức tuyên truyền, giới thiệu mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Kickboxing tại các địa phương.

Thông qua giải đấu, các đơn vị đánh giá được quá trình tập luyện, đào tạo VĐV thành tích cao của đơn vị mình, giúp các VĐV trẻ quyết tâm, phấn đấu về mặt chuyên môn. Giải đấu cũng là cơ hội để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia phát hiện, tuyển chọn các tài năng trẻ để tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.