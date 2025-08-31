TP. Hà Nội giành nhất toàn đoàn Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025

(GLO)- Tối 30-8, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai bế mạc Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích cao ở nội dung thi đấu dành cho nữ. Ảnh: M.N

Tham dự lễ bế mạc có ông Vũ Đức Thịnh-Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung tâm võ thuật cổ truyền một số tỉnh, thành phố và gần 700 vận động viên đến từ 39 đoàn của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích cao ở nội dung thi đấu dành cho nam. Ảnh: M.N

Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Lowkick, thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. Các vận động viên tranh tài ở 60 hạng cân (32 hạng cân nam từ 42-81 kg; 28 hạng cân nữ từ 40-69 kg) cho 3 nhóm lứa tuổi: 13 - 14 tuổi, 15 - 16 tuổi, 17 - 18 tuổi.

Ông Bùi Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức giải trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích ở hạng cân 57 kg, lứa tuổi 17-18. Ảnh: M.N

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 60 bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở các hạng cân nam, nữ.

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích cao tại giải. Ở nội dung thi đấu dành cho nữ, giải toàn đoàn thuộc về đơn vị TP. Hà Nội (thành tích: 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng); giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị tỉnh Thái Nguyên (thành tích: 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng); giải ba toàn đoàn được trao cho đơn vị tỉnh Thanh Hóa (thành tích: 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng).

Các vận động viên nỗ lực thi đấu để mang về thành tích cho đơn vị. Ảnh: M.N

Ở nội dung thi đấu dành cho nam, giải toàn đoàn thuộc về đơn vị TP. Hà Nội (thành tích: 6 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng); giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị tỉnh Gia Lai (thành tích: 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng); giải ba toàn đoàn được trao cho đơn vị TP. Hồ Chí Minh (thành tích: 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng).

Những trận so găng gay cấn, hấp dẫn của các vận động viên tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc. Ảnh: M.N

Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc không chỉ là dịp để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn là dịp để Ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn những gương mặt triển vọng cho đội tuyển Kickboxing trẻ quốc gia.