Gần 700 vận động viên tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc

(GLO)- Tối 24-8, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Liên đoàn Kickboxing Việt Nam cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.

aec3a9426ee3e6bdbff2.jpg
Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho tổ trọng tài cùng các đoàn tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc. Ảnh: P.L

Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Quốc Vinh-Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục-Thể thao Việt Nam; Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh-Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự lễ khai mạc có bà Đỗ Thị Diệu Hạnh-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài và gần 700 vận động viên đến từ 39 đoàn của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, đội tuyển Kickboxing tỉnh Gia Lai tham gia giải với lực lượng gồm 5 huấn luyện viên và 60 vận động viên.

c9058fb44415cc4b9504.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh tặng hoa các đoàn tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc. Ảnh: P.L
be55d8610bc0839edad1.jpg
Tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc có 39 đoàn của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: P.L

Tham gia giải, các vận động viên thi đấu nội dung Lowkick; thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp. Các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi: 13-14, 15-16, 16-17; gồm 32 hạng cân nam và 28 hạng cân nữ.

41adf2d30b72832cda63.jpg
Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: P.L

Phát biểu khai mạc giải, ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: Tỉnh Gia Lai vinh dự đăng cai Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025. Bên cạnh mục đích tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giải đấu cũng là một hình thức tuyên truyền, giới thiệu mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Kickboxing tại các địa phương.

Thông qua giải đấu, các đơn vị đánh giá được quá trình tập luyện, đào tạo vận động viên thành tích cao của đơn vị mình, giúp các vận động viên trẻ quyết tâm, phấn đấu về mặt chuyên môn. Giải đấu cũng là cơ hội để Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia phát hiện, tuyển chọn các tài năng trẻ để tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.

c3fc0136f09778c92186.jpg
Các trận đấu vòng loại được diễn ra ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: P.L

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đã diễn ra gay cấn, hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Giải dự kiến bế mạc và trao giải vào ngày 31-8.

