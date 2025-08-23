Gia Lai đăng cai Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025

(GLO)- Ngày 24-8, Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), với sự tranh tài của 540 vận động viên (VĐV) thuộc 39 đội đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Theo đó, các VĐV thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp nội dung lowkick ở lứa tuổi 13 - 14, 15 - 16, 17 - 18, với 60 hạng cân (32 hạng cân nam từ 42 - 81 kg; 28 hạng cân nữ từ 40 - 69 kg).

Tại giải này, đoàn VĐV kickboxing Gia Lai tham gia 2 đội, gồm: Gia Lai (34 VĐV) và Gia Lai 2 (26 VĐV).

Giải vô địch kickboxing trẻ toàn quốc 2025 quy tụ các đơn vị mạnh trên cả nước, hứa hẹn những trận tranh tài kịch tính và chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: H.V

Giải đấu sẽ tổ chức ở 2 địa điểm: Nhà thi đấu thể thao tỉnh và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Theo ban tổ chức, việc tổ chức thi đấu ngoài trời nhằm thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách đến theo dõi, cổ vũ và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân.

Với sự phát triển và sức hút của bộ môn kickboxing như hiện nay, việc tổ chức giải đấu ngoài trời là cơ hội quảng bá, phát triển du lịch Gia Lai. Ảnh: H.V

Hoạt động do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn kickboxing Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây là dịp đánh giá phong trào tập luyện môn kickboxing, trình độ chuyên môn của các VĐV trẻ kickboxing trên toàn quốc; đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý cho việc tổ chức các giải trong nước. Đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế thời gian tới.