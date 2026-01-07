Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn tham dự Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026

Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 thu hút 60 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc đăng ký tham gia.

Trong đó, 59 đội bóng sẽ thi đấu vòng loại tại 4 khu vực gồm: phía Bắc, Duyên hải miền Trung, TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ, diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2026, nhằm tranh 11 suất vào vòng chung kết (đội chủ nhà Trường Đại học Nha Trang được đặc cách dự vòng chung kết).

Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: QNU

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn nằm ở bảng C - khu vực TP. Hồ Chí Minh. Bảng đấu này có 35 đội, thi đấu từ ngày 9 đến 27-1-2026 tại 2 địa điểm: sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh) và sân Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh).

35 đội chia làm 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm 3 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng; chọn 9 đội xếp thứ nhất, 2 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất cùng với đội xếp thứ nhì khu vực Tây Nam bộ vào thi đấu play-off để chọn 6 suất tham dự vòng chung kết.

Đội bóng đá nam Trường Đại học Quy Nhơn thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình tại Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2026. Ảnh: QNU

Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ 7 đến 22-3-2026 tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa).

Sau khi kết thúc giải đấu trong nước, Báo Thanh Niên tiếp tục tổ chức Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 - Cúp THACO, cũng tại Trường Đại học Nha Trang, với sự hỗ trợ chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây là lần thứ hai giải đấu bóng đá sinh viên quốc tế được tổ chức.

Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026); 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 80 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).