Mexico sẽ triển khai “chó robot” hỗ trợ an ninh cho World Cup 2026

(GLO)- Mexico sẽ triển khai các robot 4 chân với thiết kế mô phỏng hình dáng và chuyển động của chó để hỗ trợ lực lượng cảnh sát bảo đảm an ninh tại World Cup 2026.

Ngày 9-2, thông báo từ chính quyền TP. Guadalupe (đô thị Monterrey của Mexico), nhóm robot 4 chân này được thiết kế để tiếp cận những khu vực nguy hiểm và truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy, giúp lực lượng an ninh đánh giá tình huống trước khi triển khai biện pháp can thiệp.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Theo đó, chính quyền địa phương công bố video cho thấy robot có thể di chuyển bằng 4 chân qua các tòa nhà bỏ hoang, leo cầu thang và truyền hình ảnh trực tiếp cho lực lượng cảnh sát theo dõi phía sau. Trong một màn trình diễn, robot sử dụng loa phát thanh yêu cầu một người đàn ông có vũ trang hạ súng, minh họa khả năng hỗ trợ cảnh sát trong các tình huống tiềm ẩn rủi ro.

Ông Hector Garcia-Thị trưởng Guadalupe-cho biết, mục đích của việc triển khai robot là hỗ trợ cảnh sát trong giai đoạn can thiệp ban đầu, qua đó giảm thiểu nguy cơ đối với an toàn của lực lượng thực thi pháp luật. Các robot sẽ được sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống gây rối.

Chính quyền TP. Guadalupe đã chi khoảng 2,5 triệu peso (tương đương 145.000 USD) để mua các robot trên.

Theo kế hoạch, TP. Monterrey của Mexico là một trong những địa điểm tổ chức các trận đấu của World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7.

Ngoài việc sử dụng “chó robot” hỗ trợ an ninh cho giải đấu, quân đội Mexico cũng lên kế hoạch triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái (drone), qua đó bảo đảm an ninh toàn diện cho cầu thủ và người hâm mộ tại World Cup 2026-một giải đấu thể thao Mexico đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada.

Liên đoàn Bóng đá Mexico ước tính quốc gia Mỹ Latinh sẽ thu về hơn 3 tỷ USD trong thời gian diễn ra giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Do đó, việc siết chặt các biện pháp an ninh được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm một kỳ World Cup 2026 an toàn và thành công.