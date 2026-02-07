Thanh niên TP. Hồ Chí Minh bị Đồng Tháp cầm hòa trên sân Pleiku

(GLO)- Chiều 6-2, Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã có cuộc đón tiếp Đồng Tháp trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026.

Đây là 2 đội xếp chót bảng xếp hạng khi đều chưa thể giành được chiến thắng nào sau 8 trận đã đấu. Do đó, cuộc đối đầu này như trận chung kết ngược để tránh suất rớt hạng.

2 đội bóng đã chơi quyết liệt dù không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Văn Ngọc

Bước vào trận đấu, Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã có lợi thế khá sớm khi cầu thủ Ngọc Thịnh của đội khách bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ từ phút 25. Tuy vậy, dù thi đấu thiếu người, Đồng Tháp mới chính là đội bóng chủ động tấn công.

Thanh niên TP. Hồ Chí Minh (phải) đã bị Đồng Tháp cầm chân. Ảnh: Văn Ngọc

Đội khách đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trước khung thành của Vũ Hải song không thể tận dụng thành công. Thanh niên TP. Hồ Chí Minh cũng tạo ra một số tình huống dứt điểm nguy hiểm ở những phút cuối trận nhưng đều bị vô hiệu hóa.

Cầm chân nhau với tỷ số 0-0, 2 đội đành giậm chân tại chỗ với 6 điểm cho Đồng Tháp và 3 điểm cho Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.