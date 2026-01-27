Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn Câu lạc bộ Quy Nhơn United

(GLO)- Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi lời cảm ơn tới Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United về sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao và đồng hành tích cực với Liên đoàn tại vòng chung kết U23 châu Á.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2026 tại Saudi Arabia, CLB Quy Nhơn United luôn sát cánh cùng LĐBĐVN, tạo điều kiện thuận lợi để các huấn luyện viên (HLV) và cầu thủ tham gia tập trung, tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển bóng đá U23 nam quốc gia; qua đó hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế theo kế hoạch chung của bóng đá Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn CLB Quy Nhơn United vì những đóng góp quan trọng, góp phần giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2026. Ảnh: AFC

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, trong vai trò trợ lý đã sát cánh cùng HLV Kim Sang-sik - thuyền trưởng người Hàn Quốc, góp phần vào thành công của đội tuyển U23 Việt Nam khi giành huy chương đồng tại giải năm nay.

Sự hợp tác, chia sẻ và chung sức của CLB đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển bóng đá U23 nam quốc gia thi đấu xuất sắc, nỗ lực giành huy chương đồng. Kết quả này đã mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và góp phần làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

LĐBĐVN ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và những đóng góp thiết thực của CLB Quy Nhơn United đối với thành công chung của các đội tuyển quốc gia. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành của CLB trong các nhiệm vụ chuyên môn của đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.