Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn Câu lạc bộ Quy Nhơn United

HUỲNH VỸ
(GLO)- Vừa qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi lời cảm ơn tới Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United về sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao và đồng hành tích cực với Liên đoàn tại vòng chung kết U23 châu Á. 

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2026 tại Saudi Arabia, CLB Quy Nhơn United luôn sát cánh cùng LĐBĐVN, tạo điều kiện thuận lợi để các huấn luyện viên (HLV) và cầu thủ tham gia tập trung, tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển bóng đá U23 nam quốc gia; qua đó hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế theo kế hoạch chung của bóng đá Việt Nam.

lien-doan-bong-da-viet-nam-gui-loi-cam-on-clb-quy-nhon-united.jpg
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn CLB Quy Nhơn United vì những đóng góp quan trọng, góp phần giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2026. Ảnh: AFC
lien-doan-bong-da-viet-nam-gui-loi-cam-on-clb-quy-nhon-united-1.jpg

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Quy Nhơn United, trong vai trò trợ lý đã sát cánh cùng HLV Kim Sang-sik - thuyền trưởng người Hàn Quốc, góp phần vào thành công của đội tuyển U23 Việt Nam khi giành huy chương đồng tại giải năm nay.

Sự hợp tác, chia sẻ và chung sức của CLB đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển bóng đá U23 nam quốc gia thi đấu xuất sắc, nỗ lực giành huy chương đồng. Kết quả này đã mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và góp phần làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

LĐBĐVN ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và những đóng góp thiết thực của CLB Quy Nhơn United đối với thành công chung của các đội tuyển quốc gia. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành của CLB trong các nhiệm vụ chuyên môn của đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

Thể thao

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Bóng đá

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Thể thao

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

