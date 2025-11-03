Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Thắng trên sân nhà, CLB Quy Nhơn United bám sát nhóm đầu bảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 2-11, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có trận thắng quan trọng trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Giải bóng đá hạng nhất quốc gia.

Trong khuôn khổ vòng 6 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, CLB Quy Nhơn United đã có cuộc tiếp đón CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà, với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Bước vào trận đấu, CLB TP Hồ Chí Minh sớm chiếm ưu thế trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phút 22, trong tình huống áp sát khung thành đội khách, tiền đạo số 99 Thaileon tung cú dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

quy-nhon-united-hang-nhat-quoc-gia-2.jpg
Thế trận giằng co quyết liệt giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Nỗ lực hãm thành liên tiếp của đội khách được đền đáp khi Trương Dủ Đạt ghi bàn gỡ hòa ở phút 31.

Niềm vui chưa kéo dài được lâu, ở những phút cuối hiệp 1, từ chấm phạt đền, Thành Phong bình tĩnh đánh lừa thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, giúp Quy Nhơn United tái lập lợi thế với tỷ số 2-1.

quy-nhon-united-hang-nhat-quoc-gia-1.jpg
Thực hiện thành công quả penalty, Thành Phong góp công giúp Quy Nhơn United giành chiến thắng ấn tượng trên sân nhà. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công, nhưng hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà khiến TP Hồ Chí Minh gần như bế tắc. Không có ngoại binh trong đội hình, đội khách phần nào gặp bất lợi trong các pha tranh chấp với tiền đạo Thaileon - người thi đấu năng nổ và hiệu quả.

Ở những giây cuối cùng của phút bù giờ, Thaileon khiến người hâm mộ vỡ òa với pha phản công tốc độ, kiến tạo để Võ Hoàng Uy tung cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đất võ.

Kết quả này không chỉ giúp Quy Nhơn United vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, mà còn chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại (3 thắng, 2 hòa) của TP Hồ Chí Minh kể từ đầu mùa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Có thể bạn quan tâm

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

Marathon

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

Thể thao

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

Thể thao

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

Thể thao

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Bóng đá

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Thể thao

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

Thể thao

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Bóng đá

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

null