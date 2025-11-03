Thắng trên sân nhà, CLB Quy Nhơn United bám sát nhóm đầu bảng

(GLO)-Chiều 2-11, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có trận thắng quan trọng trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng Giải bóng đá hạng nhất quốc gia.

Trong khuôn khổ vòng 6 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, CLB Quy Nhơn United đã có cuộc tiếp đón CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà, với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Bước vào trận đấu, CLB TP Hồ Chí Minh sớm chiếm ưu thế trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phút 22, trong tình huống áp sát khung thành đội khách, tiền đạo số 99 Thaileon tung cú dứt điểm hiểm hóc từ góc hẹp, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thế trận giằng co quyết liệt giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Nỗ lực hãm thành liên tiếp của đội khách được đền đáp khi Trương Dủ Đạt ghi bàn gỡ hòa ở phút 31.

Niềm vui chưa kéo dài được lâu, ở những phút cuối hiệp 1, từ chấm phạt đền, Thành Phong bình tĩnh đánh lừa thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, giúp Quy Nhơn United tái lập lợi thế với tỷ số 2-1.

Thực hiện thành công quả penalty, Thành Phong góp công giúp Quy Nhơn United giành chiến thắng ấn tượng trên sân nhà. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công, nhưng hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà khiến TP Hồ Chí Minh gần như bế tắc. Không có ngoại binh trong đội hình, đội khách phần nào gặp bất lợi trong các pha tranh chấp với tiền đạo Thaileon - người thi đấu năng nổ và hiệu quả.

Ở những giây cuối cùng của phút bù giờ, Thaileon khiến người hâm mộ vỡ òa với pha phản công tốc độ, kiến tạo để Võ Hoàng Uy tung cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đất võ.

Kết quả này không chỉ giúp Quy Nhơn United vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, mà còn chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại (3 thắng, 2 hòa) của TP Hồ Chí Minh kể từ đầu mùa.