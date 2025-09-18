Giám đốc kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy: “Câu lạc bộ Quy Nhơn United phải có bản sắc và tầm nhìn dài hạn”

(GLO)- Trong buổi trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Bùi Đoàn Quang Huy đã chia sẻ nhiều góc nhìn thú vị về định hướng tương lai của CLB cũng như quan điểm về bóng đá Việt Nam.

Đang trong quá trình hoàn thành khóa đào tạo huấn luyện viên (HLV) bóng đá chuyên nghiệp Pro-cấp độ cao nhất trong hệ thống huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Bùi Đoàn Quang Huy, Giám đốc kỹ thuật CLB Quy Nhơn United, ấp ủ nhiều kế hoạch để áp dụng kiến thức học hỏi được vào việc xây dựng một CLB chuyên nghiệp, bền vững.

Giám đốc kỹ thuật Bùi Đoàn Quang Huy (thứ 3 từ phải sang) tại khóa học đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp Pro/AFC. Ảnh: NVCC

* Thưa ông, trong khóa đào tạo HLV bóng đá chuyên nghiệp Pro này, đâu là điều khiến ông tâm đắc nhất?

Tôi học được cách tiếp cận bóng đá một cách hệ thống, không chỉ xoay quanh chiến thuật trên sân, mà còn cả cách quản lý con người, khoa học huấn luyện đến xây dựng bản sắc CLB. Điều tôi tâm đắc nhất là tư duy làm bóng đá hiện đại phải gắn liền với tầm nhìn dài hạn.

Giám đốc kỹ thuật CLB Quy Nhơn United Bùi Đoàn Quang Huy ghi dấu ấn trong công tác huấn luyện ở CLB Quy Nhơn Bình Định (tên gọi cũ của CLB Quy Nhơn United). Ảnh: VPF

* Ông có thể chia sẻ những điều mà ông muốn áp dụng ngay tại CLB Quy Nhơn United?

Trước hết, tôi tập trung xây dựng triết lý bóng đá rõ ràng cho CLB, thống nhất từ đội 1 đến các tuyến trẻ. Bên cạnh đó, tôi muốn tăng cường ứng dụng khoa học thể thao, dữ liệu và phân tích video để hỗ trợ cầu thủ phát triển toàn diện hơn. Đơn cử như việc vận hành đội bóng ở một trận đấu, cầu thủ phải biết làm gì, có mặt ở vị trí nào khi đội nhà đang tấn công, phòng ngự hay chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đồng thời, các khu vực trên sân đều được “chia nhỏ” để mỗi cầu thủ có thể xử lý tình huống phù hợp với từng không gian và thời điểm của trận đấu. Bóng đá hiện đại yêu cầu cầu thủ phải nhuần nhuyễn tư duy chiến thuật, khi đó lối chơi tập thể mới được phát huy ở mức cao nhất, đem lại hiệu quả tối ưu.

* Trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, ông ưu tiên điều gì cho CLB trong 3-5 năm tới?

Ưu tiên số một của tôi là xây dựng bản sắc và văn hóa CLB. Cầu thủ của Quy Nhơn United phải ra sân với tinh thần kỷ luật, lối chơi rõ ràng và gắn kết. Thành tích tất nhiên quan trọng, nhưng nếu không có nền móng, mọi thành công đều chỉ mang tính nhất thời.

* Về công tác đào tạo trẻ, ông có kế hoạch cụ thể gì?

Đào tạo trẻ luôn là nền tảng. Chúng tôi muốn tạo ra một mô hình học viện bóng đá gắn với trường học, giúp các em vừa học văn hóa vừa phát triển bóng đá. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng rèn luyện tư duy chiến thuật và kỹ năng mềm. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam còn thiếu so với quốc tế. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế như hiện tại, rất khó để triển khai được các công việc như mình mong muốn.

Bùi Đoàn Quang Huy (giữa) là một trong những cầu thủ hiếm hoi thi đấu cho cả Thể Công và Công an Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang Minh

Bùi Đoàn Quang Huy khi còn thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang Minh

* Nhìn rộng hơn, theo ông, bóng đá Việt Nam hiện nay đang thiếu điều gì để vươn tầm châu lục?

Theo tôi, điều chúng ta còn thiếu là tính hệ thống và kiên nhẫn. Chúng ta hay đặt mục tiêu ngắn hạn cho đội tuyển quốc gia mà quên mất phải đầu tư bền vững từ gốc rễ-bóng đá trẻ, HLV trẻ, cơ sở vật chất. Nếu không thay đổi tư duy, chúng ta sẽ mãi loay hoay. Nhiều năm qua, một số CLB bóng đá ở Việt Nam đã dành sự quan tâm lớn đến công tác đào tạo trẻ. Nhờ đó, các đội tuyển quốc gia luôn có sự kế thừa, giành được nhiều kết quả tốt ở các giải quốc tế. Bên cạnh mặt thành công, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại cách làm để tránh lặp lại những sai lầm. Đơn cử như có CLB đào tạo nên lứa cầu thủ giữ bóng tốt, phối hợp nhóm tốt, chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng khi thi đấu ở V-League lại thường xuyên thua hoặc hòa. Vấn đề nằm ở chỗ họ hầu như không được hướng dẫn cách tấn công hiệu quả, không đủ độ sắc bén để “kết liễu” đối phương; cả khâu phòng ngự cũng không được tính toán hiệu quả và thiếu “chất thép” để ngăn chặn cầu thủ tấn công của đội bạn.

* Cá nhân ông mong muốn đóng góp gì cho bóng đá đất Võ và Việt Nam trong chặng đường tới?

Tôi ước mơ để lại dấu ấn là xây dựng được một học viện bóng đá kiểu mẫu tại Quy Nhơn. Nếu làm tốt, không chỉ CLB mà bóng đá đất Võ cũng sẽ có những cầu thủ chất lượng, đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Xa hơn, tôi mong các HLV trẻ cũng có cơ hội tiếp cận những chuẩn mực mới để lan tỏa rộng rãi.

Ông Bùi Đoàn Quang Huy (ngoài cùng bên trái) đưa CLB Quy Nhơn Bình Định giành ngôi Á quân V-League 2023-2024. Ảnh: VPF

* Điều gì khiến ông hài lòng nhất khi gắn bó với đội bóng quê hương những năm gần đây?

Nhà tài trợ là người đam mê bóng đá và rất tâm huyết với bóng đá quê hương. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù ban huấn luyện và các cầu thủ đề xuất giảm lương, thưởng để chia sẻ khó khăn với tập đoàn nhưng chủ tịch vẫn quyết giữ nguyên chế độ cho anh em. Vài năm gần đây, tình hình kinh doanh của tập đoàn không thuận lợi, nhưng các thành viên của CLB vẫn nhận lương, thưởng đủ. Đó là điều rất đáng trân trọng!

* Sau khi hoàn thành khóa đào tạo huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, ông có nghĩ đến việc tìm kiếm một môi trường khác có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để “kiểm nghiệm” những gì mình học hỏi được?

Khi còn là cầu thủ, tôi đã có quãng thời gian dài sống xa gia đình. Do đó, hiện tại tôi vẫn mong muốn được đóng góp cho đội bóng quê hương. Nhưng ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì rất khó nói trước được điều gì…

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!