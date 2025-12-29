Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

HLV Cao Văn Thảo (phải) hướng dẫn học trò tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

Anh Cao Văn Thảo (SN 1991, thôn Thống Nhất, xã Ia Krêl) thuở nhỏ có thể trạng yếu, người gầy gò, nhưng thường xem boxing trên tivi, tập luyện theo và dần đam mê võ thuật. Năm 2004, anh theo học taekwondo tại CLB địa phương. Sau thời gian bền bỉ tập luyện, anh tham gia thi đấu Giải vô địch taekwondo tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2008 và giành HCV nội dung đối kháng. Sau đó, anh nhiều lần thi đấu và mang về thành tích cao cho CLB.

Với mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển phong trào võ thuật tại địa phương, năm 2017, anh Thảo thành lập CLB Taekwondo Chư Prông (sau đổi tên là CLB Taekwondo Cao Võ Đường) và trực tiếp làm chủ nhiệm kiêm HLV. CLB hiện có 150 võ sinh (chủ yếu từ 6 - 18 tuổi), chia thành 4 lớp tập luyện tại các xã Bàu Cạn, Chư Prông và Ia Krêl.

“CLB có thế mạnh là nội dung đối kháng. Quá trình giảng dạy luôn gắn với việc sàng lọc, phát hiện các em có tố chất để bồi dưỡng riêng và giới thiệu cho đội tuyển taekwondo tỉnh kiểm tra, tuyển chọn.

Chúng tôi cũng chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật, thường xuyên tổ chức thi đấu nội bộ và tham gia các giải phong trào để võ sinh tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Đội ngũ HLV và trợ lý giàu kinh nghiệm, tâm huyết, không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn giáo dục đạo đức, nhân cách cho võ sinh”-anh Thảo cho hay.

Em Phạm Đỗ Anh Khoa (SN 2010, thôn Đoàn Kết, xã Ia Krêl)-võ sinh của CLB-chia sẻ: “Em học taekwondo từ lớp 2 để cải thiện thể lực và rèn kỹ năng tự vệ. Thời gian đầu còn bỡ ngỡ, thường xuyên đau mỏi, nhưng dần thích nghi và đam mê tập luyện. Khi được thầy cho đi thi đấu, em luôn nỗ lực hết mình. Tại Giải vô địch taekwondo tỉnh Gia Lai năm 2024, em giành HCV đối kháng hạng cân 44 kg”.

Còn ông Phạm Kiều Giang (SN 1975, thôn Đoàn Kết, xã Ia Krêl), cho biết: “Tôi tập luyện tại CLB được 5 năm. Nhờ đó, sức khỏe và thể lực được cải thiện rõ rệt, cơ thể trở nên săn chắc, không còn tình trạng thừa cân như trước”.

Các võ sinh Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường tích cực tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

Nhiều năm qua, CLB thường xuyên đại diện địa phương tham gia các giải thi đấu taekwondo cấp tỉnh và luôn nằm trong top 3 đội mạnh. CLB còn phát hiện và đào tạo những “viên ngọc thô” để nâng bước các em hướng đến con đường trở thành VĐV chuyên nghiệp. Đến nay, CLB đã cung cấp 4 VĐV cho đội tuyển taekwondo tỉnh, đội tuyển taekwondo quốc gia.

Tiêu biểu là cặp song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (thôn Thống Nhất, xã Ia Krêl), hiện là VĐV đội tuyển taekwondo quốc gia. Hai VĐV này thi đấu đối kháng, giành nhiều thành tích ở đấu trường quốc gia và quốc tế. Tại SEA Games 33 tổ chức vừa qua tại Thái Lan, Nguyễn Thị Loan giành HCB hạng cân 53 kg nữ, Nguyễn Thị Mai giành HCĐ hạng cân 46 kg nữ.

Ông Nguyễn Trung Diện, bố của hai VĐV Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Mai, chia sẻ: “CLB Taekwondo Cao Võ Đường là nơi chắp cánh cho ước mơ của các con tôi. Thầy Cao Văn Thảo không chỉ truyền dạy niềm đam mê, kỹ thuật, tinh thần thượng võ mà còn luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình trong những lúc khó khăn về vật chất, tạo điều kiện để các cháu yên tâm tập luyện và theo đuổi đam mê. Trong lần đầu tiên được tham dự SEA Games, hai con đã đạt được thành tích, gia đình tôi càng ghi nhớ, trân trọng công lao của thầy”.

Với mong muốn có một sản phẩm phục vụ thiết thực cho VĐV sau thời gian tập luyện cường độ cao, anh Cao Văn Thảo đã thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Đăng, đồng thời hợp tác nghiên cứu cùng với các chuyên gia để thử nghiệm các công thức.

Kết quả, năm 2025, Công ty đã cho ra đời sản phẩm “Trí Đăng Medicate Oil” có sự kết hợp giữa các hoạt chất và chiết xuất thảo dược, tập trung hỗ trợ giảm đau, mỏi cơ, đau khớp. Sản phẩm trước hết đã được HLV, võ sinh CLB sử dụng, phát huy hiệu quả.

Anh Nguyễn Đức Nhật - HLV đội tuyển taekwondo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) - đánh giá: “HLV Cao Văn Thảo là người giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm với học trò. Anh đã tâm huyết gầy dựng CLB Taekwondo Cao Võ Đường trở thành một trong những nơi có chất lượng đào tạo VĐV tốt nhất trong tỉnh. Nhờ thu hút đông võ sinh tập luyện, CLB thường xuyên có nguồn VĐV chất lượng để giới thiệu cho đội tuyển taekwondo tỉnh”.