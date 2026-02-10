Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Nhiều năm qua, hội đua thuyền truyền thống trên đầm Trà Ổ (xã Phù Mỹ Bắc) là ngày hội được đông đảo bà con mong đợi, tụ hội về theo dõi và cổ vũ. Phát huy giá trị truyền thống đó, giải đấu tiếp tục được tổ chức trên cơ sở kế thừa, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian; đồng thời tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, phục vụ nhân dân trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân.

Giải đua thuyền truyền thống Đầm Trà Ổ mang sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui hội, cổ vũ. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, Giải đua thuyền truyền thống Đầm Trà Ổ năm 2026 tranh Cúp Agribank do xã Phù Mỹ Bắc đăng cai tổ chức, diễn ra vào mùng 5 Tết Nguyên đán trên đầm Trà Ổ (khu vực Gò Lao, thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc).

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 10 đội, gồm 6 đội nam và 4 đội nữ đến từ các xã ven đầm Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và Bình Dương. Các đội thi đấu theo thể thức một lượt tính thành tích. Nội dung nam thi đấu 4 vòng, 8 dạo; nội dung nữ thi đấu 3 vòng, 6 dạo (mỗi vòng dài 500 mét).

Trước đó, nhằm tuyển chọn lực lượng tham gia giải đua thuyền cấp liên xã, xã Phù Mỹ Bắc sẽ tổ chức Giải đua thuyền truyền thống cấp xã vào mùng 2 Tết. Giải đấu có sự tham gia của 8 đội thuộc các thôn Hòa Tân, An Giang Đông, An Giang Tây và Châu Trúc.

Những ngày này, các đội đua thuyền tích cực tập luyện trên đầm Trà Ổ với tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng cho giải đua thuyền truyền thống dịp Tết. Trước đó, các đội lựa chọn ngày tốt để kiểm tra và điều chỉnh thuyền, bảo đảm an toàn và hiệu quả khi thi đấu; sau đó đưa thuyền xuống đầm, tập luyện phối hợp nhịp chèo, kỹ thuật với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.

Người dân kiểm tra, chỉnh sửa thuyền, sẵn sàng cho Giải đua thuyền truyền thống xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: H.V

Ông Nguyễn Văn Đường (đội đua thuyền số 7, thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) cho biết: “Năm nay, đội chủ động tập luyện sớm hơn do tham gia thêm giải đấu cấp xã. Các thành viên vừa tranh thủ tập luyện để làm quen nhịp chèo, sự ăn ý, vừa chờ đợi sự góp mặt của các thanh niên trẻ trong thôn làm ăn xa trở về nhằm tăng cường lực lượng. Nhiều thanh niên trong thôn cũng chung tay đóng góp, hỗ trợ kinh phí, giúp đội có thêm điều kiện đầu tư trang thiết bị, yên tâm tập luyện và thi đấu”.

Theo ông Trần Phúc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, giải đua thuyền truyền thống trên đầm Trà Ổ do các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và Bình Dương phối hợp tổ chức. Dự kiến, giải đấu sẽ được tổ chức theo hình thức luân phiên đăng cai giữa các xã Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và Bình Dương hằng năm.

“Các địa phương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân trong cụm; đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các quy định về chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi, công bằng để các đội tham gia tranh tài” - ông Huy cho biết.

Cũng diễn ra vào những ngày đầu năm mới, hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi (xã Tuy Phước Đông) tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc sắc. Góp phần tạo không khí sôi động cho các hoạt động đầu xuân, xã Tuy Phước Đông sẽ tổ chức Hội đua thuyền truyền thống vào chiều mùng 2 Tết tại sông Gò Bồi (thôn Tùng Giản).

Hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi (xã Tuy Phước Đông) sẽ diễn ra vào mùng 2 Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hội đua thuyền năm nay gồm các nội dung thi đấu: Sõng câu bơi dầm nam (cự ly 400 m), sõng câu bơi dầm nữ (cự ly 400 m), thuyền tập thể nam (cự ly 1.600 m) và thuyền tập thể nữ (cự ly 800 m).

Trải qua nhiều năm, hội đua thuyền truyền thống trên sông Gò Bồi đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn bó mật thiết với không gian sông nước, đầm phá của địa phương. Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe sau một năm lao động vất vả. Đối với những người con xa quê, hội đua thuyền còn là sợi dây gắn kết tình cảm với quê hương, đồng thời lan tỏa hình ảnh, quảng bá nét đẹp truyền thống đến du khách gần xa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thường xuyên theo dõi thông tin của quê nhà qua các trang mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Phương Trúc (quê ở thôn Bình Lâm, hiện đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Những hình ảnh, video chia sẻ về sự chuẩn bị và tập luyện của các đội đua làm tôi cảm thấy háo hức. Năm nào cũng vậy, tôi thường cùng bạn bè đến sông Gò Bồi để cổ vũ. Dịp Tết này, tôi cũng rủ thêm một người bạn về quê để theo dõi; cảm nhận rõ hơn không khí đoàn kết và nét đẹp văn hóa truyền thống của quê mình”.