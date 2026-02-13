Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Các màn đấu võ đài sẽ được đưa ra khu vực quảng trường nơi có đông đảo người dân, du khách qua lại để phục vụ khán giả. Dự kiến giải sẽ quy tụ hơn 400 vận động viên hàng đầu ở môn Muay của 30 đoàn từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Võ đài đấu Muay sẽ được đưa ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Văn Ngọc

Giải là cơ hội để đánh giá sự phát triển, trình độ chuyên môn của các võ sĩ Muay trên toàn quốc; kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý… Đồng thời, góp phần quảng bá du lịch của địa phương thông qua hoạt động thể thao.

Được biết, năm 2023, Gia Lai cũng giành quyền đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia. Tại giải đấu đó, võ đài lần đầu tiên được đưa ra quảng trường Đại Đoàn Kết đã tạo điểm nhấn thu hút khán giả, đưa võ thuật đến gần hơn với người dân.