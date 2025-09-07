Gia Lai giành 4 huy chương tại Giải Vô địch Muay quốc gia

Giải năm nay khởi tranh từ ngày 3-9 tại tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc.
Đoàn Gia Lai có 9 VĐV tham gia ở nội dung đối kháng. Các VĐV đã giành được 4 huy chương gồm: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Cụ thể, VĐV Nguyễn Thành Trung giành huy chương vàng ở hạng cân 63,5 kg nam lứa tuổi 15-16; huy chương bạc thuộc về VĐV Lê Thị Nhi ở hạng cân 51 kg nữ lứa tuổi 17-40; 2 VĐV Hoàng Trọng Vỹ ở hạng cân 45 kg nam lứa tuổi 15-16 và Đặng Bảo Nam ở hạng cân 51 kg lứa tuổi 15-16 cùng giành huy chương đồng.