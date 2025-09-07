Gia Lai giành 4 huy chương tại Giải Vô địch Muay quốc gia

(GLO)- Tối 6-9, tại tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải Vô địch Muay quốc gia năm 2025. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đại diện cho tỉnh Gia Lai tham gia giải đã xuất sắc giành được 4 huy chương.

Giải năm nay khởi tranh từ ngày 3-9 tại tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc.

VĐV Nguyễn Thành Trung giành huy chương vàng duy nhất cho đoàn Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Gia Lai có 9 VĐV tham gia ở nội dung đối kháng. Các VĐV đã giành được 4 huy chương gồm: 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Cụ thể, VĐV Nguyễn Thành Trung giành huy chương vàng ở hạng cân 63,5 kg nam lứa tuổi 15-16; huy chương bạc thuộc về VĐV Lê Thị Nhi ở hạng cân 51 kg nữ lứa tuổi 17-40; 2 VĐV Hoàng Trọng Vỹ ở hạng cân 45 kg nam lứa tuổi 15-16 và Đặng Bảo Nam ở hạng cân 51 kg lứa tuổi 15-16 cùng giành huy chương đồng.