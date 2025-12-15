Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai áp dụng giá khám dịch vụ bằng giá BHYT từ 1-12-2025

(GLO)- Nhằm giúp người dân được chăm sóc mắt với chi phí thấp và thủ tục nhanh gọn, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (126 đường Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thông báo:

• Từ 1-12-2025, mọi người bệnh - dù khám dịch vụ hay BHYT - đều được áp dụng giá khám bằng đúng giá BHYT (39.000 đồng/lượt).

• Người bệnh khám BHYT đúng quy định không phải thanh toán chi phí khám theo giá dịch vụ.

• Thông tuyến BHYT toàn quốc, không cần giấy chuyển viện.

• Thuốc, vật tư và chi phí phẫu thuật (nếu có chỉ định) được BHYT chi trả theo quy định hiện hành.

• Quy trình tiếp nhận nhanh chóng - không phải chờ đợi, được hướng dẫn ngay từ đầu.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc mắt kịp thời - chất lượng - an tâm, hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân.

Liên hệ: (0269) 365 6666 – 097 789 625

Zalo: 094 660 3168

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tiên phong trong công tác xóa mù lòa

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Nhiều năm qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc và bảo vệ thị lực cho người dân khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là trong các chương trình xóa mù lòa cho người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê: Thông báo

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê: Thông báo

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê thông báo mời gọi đối tác trồng xen diện tích 44,72 ha vườn cây tái canh năm 2025-khu vực Ia Le thuộc Đội sản xuất cao su Ia Ko và trồng xen tại khu vực trước dự án thuộc Đội sản xuất cao su Ia Lâu (theo Thông báo số 461/TB-CSCS ngày 3-6-2025).

