Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai áp dụng giá khám dịch vụ bằng giá BHYT từ 1-12-2025

(GLO)- Nhằm giúp người dân được chăm sóc mắt với chi phí thấp và thủ tục nhanh gọn, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (126 đường Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thông báo:

• Từ 1-12-2025, mọi người bệnh - dù khám dịch vụ hay BHYT - đều được áp dụng giá khám bằng đúng giá BHYT (39.000 đồng/lượt).

• Người bệnh khám BHYT đúng quy định không phải thanh toán chi phí khám theo giá dịch vụ.

• Thông tuyến BHYT toàn quốc, không cần giấy chuyển viện.

• Thuốc, vật tư và chi phí phẫu thuật (nếu có chỉ định) được BHYT chi trả theo quy định hiện hành.

• Quy trình tiếp nhận nhanh chóng - không phải chờ đợi, được hướng dẫn ngay từ đầu.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc mắt kịp thời - chất lượng - an tâm, hướng đến mục tiêu BHYT toàn dân.

Liên hệ: (0269) 365 6666 – 097 789 625

Zalo: 094 660 3168