Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

Theo đó, từ ngày 22-9, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai chính thức áp dụng bệnh án điện tử và tiến tới loại bỏ bệnh án giấy. Việc áp dụng bệnh án điện tử là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế. Đây cũng là mục tiêu hướng tới trong hành trình xây dựng bệnh viện thông minh, y tế số toàn diện, tạo tiện ích thiết thực cho cả bệnh nhân, bác sĩ và nhà quản lý y tế; đồng thời giúp kết nối dữ liệu liên thông với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế và các cơ sở khám-chữa bệnh khác.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai và đại diện các khoa phòng nhấn nút khởi động bệnh án điện tử. Ảnh: Như Nguyện

Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã đầu tư về máy móc, trang thiết bị và phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai giải pháp công nghệ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, cho biết: Việc triển khai bệnh án điện tử giúp chuẩn hóa quy trình khám-chữa bệnh, giảm thiểu sai sót, đồng bộ dữ liệu giữa các khoa, phòng. Ngoài ra, bệnh án điện tử giúp việc quản lý dữ liệu y tế hiệu quả, lưu trữ tập trung, dễ dàng truy xuất, giảm giấy tờ thủ công; giúp bác sĩ tiếp cận thông tin nhanh chóng, hỗ trợ thầy thuốc ra quyết định lâm sàng chính xác, tăng trải nghiệm hài lòng của người bệnh, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Việc sử dụng bệnh án điện tử cũng giúp đảm bảo thông tin bệnh nhân được quản lý theo chuẩn quốc gia và quốc tế, bảo mật và an toàn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Việc triển khai bệnh án điện tử góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và mang đến dịch vụ y tế chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn. Ảnh: Như Nguyện

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai thăm khám, điều trị cho từ 100 đến trên 150 người/ngày. Với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh lý về mắt và tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý và khám-chữa bệnh, đơn vị đã góp phần mang đến dịch vụ y tế chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.