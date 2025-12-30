Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lao dưới 1/100.000 người dân

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phòng - chống bệnh lao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Trong đó, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là giảm tỷ lệ tử vong do bệnh lao dưới 1/100.000 người dân.

Đồng thời, giảm số người mắc bệnh lao các thể trong cộng đồng xuống dưới 32/100.000 người dân; giảm số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc còn dưới 1,5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện; đảm bảo 100% bệnh nhân lao được phát hiện, quản lý điều trị theo phác đồ chuẩn của Chương trình chống lao quốc gia và điều trị có kiểm soát trực tiếp (DOTS).

Gia Lai phấn đấu 100% bệnh nhân lao được phát hiện, quản lý điều trị theo phác đồ chuẩn. Ảnh: N.N

Thêm vào đó là nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở trong công tác phát hiện, quản lý điều trị, truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh lao cũng như trong giám sát, xét nghiệm và điều trị bệnh lao.

Kế hoạch cũng đề ra 2 nội dung hoạt động chính gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phòng - chống bệnh lao; tăng cường hoạt động chuyên môn kỹ thuật và cung cấp dịch vụ phòng - chống bệnh lao.

Trong đó, phải lấy bệnh nhân làm trung tâm; bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác phòng - chống bệnh lao; phát triển chuyên môn kỹ thuật và các dịch vụ phòng - chống bệnh lao; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản lý số liệu.