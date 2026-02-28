Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Hạt tiêu đen chứa hàm lượng piperine dồi dào - một hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cực mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do gây hại.

Từ đó, ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch hay các bệnh về khớp.

Hạt tiêu đen chứa hàm lượng piperine dồi dào - một hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cực mạnh. Ảnh: M.T

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng, piperine trong hạt tiêu còn có tác động tích cực đến sự minh mẫn của não bộ, giúp tăng cường khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ đáng kể.

Đối với những người đang nỗ lực kiểm soát cân nặng, hoạt chất piperine trong tiêu làm tăng nhiệt lượng cơ thể một cách tự nhiên, giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn trong quá trình vận động và ngăn chặn sự hình thành của các mô mỡ mới, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững.

Hạt tiêu còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ nhạy của insulin, giúp cơ thể điều tiết lượng đường trong máu tốt hơn, đặc biệt có lợi cho những người bị bệnh tiểu đường tuýp 2.

Hơn nữa, việc bổ sung hạt tiêu vào thực đơn hằng ngày giúp giảm mức cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt; từ đó bảo vệ hệ thống mạch máu và trái tim luôn khỏe mạnh.

Hạt tiêu hầm với dạ dày heo sẽ giúp trị đau dạ dày do hàn. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các hợp chất trong tiêu đen ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol tại ruột và thúc đẩy quá trình đào thải chúng ra ngoài cơ thể, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ.

Điểm đặc biệt nhất khiến hạt tiêu trở nên quý giá chính là khả năng làm tăng tính sinh khả dụng của các chất dinh dưỡng khác, tiêu biểu nhất là giúp cơ thể hấp thụ curcumin trong nghệ tăng lên gấp 2.000%.

Khi kết hợp hạt tiêu với các thực phẩm bổ dưỡng hay vitamin, nó hoạt động như một "chất dẫn" giúp cơ thể tận dụng tối đa nguồn dinh dưỡng từ thức ăn, nâng cao hiệu quả hồi phục sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch tổng thể.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, hạt tiêu có khả năng hỗ trợ chống nhiễm trùng đường hô hấp và răng miệng. Theo đó, hợp chất amide trong hạt tiêu có tác dụng diệt giun đũa chó, trong khi các hoạt chất như piperonal, piperine và piperine alkaloid B có thể ức chế sự phát triển của ấu trùng ruồi giấm.

Uống bột hạt tiêu (1-1,5g/lần) với nước ấm hàng ngày giúp ôn trung tán hàn, hỗ trợ tiêu hóa. Ảnh: M.T

Ngoài làm gia vị cho các món ăn, loại hạt này còn có nhiều cách sử dụng đem lại lợi ích với sức khỏe. Trong đó, uống bột hạt tiêu với nước ấm (1-1,5g/lần) hàng ngày giúp ôn trung tán hàn, hỗ trợ tiêu hóa, thích hợp với những người thường xuyên đau bụng do lạnh, ăn uống kém, hay đầy hơi, chậm tiêu.

Hạt tiêu để nguyên hoặc đập vỡ, sắc nước uống mỗi ngày 1-3 g làm ấm dạ dày, tán hàn, giảm đau bụng do lạnh.

Hạt tiêu hầm với dạ dày heo giúp trị đau dạ dày do hàn. Đồng thời, ngâm 30g hạt tiêu với 500 ml rượu trắng dùng xoa bóp ngoài da sẽ trị được chứng đau khớp do phong hàn.

Để đạt hiệu quả, bạn không nên dùng quá 5g/ngày để tránh kích ứng dạ dày, ruột, nóng trong, táo bón; tránh dùng hạt tiêu cho người vị nhiệt, loét dạ dày, tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, ho ra máu, chảy máu cam nhiều.

Bên cạnh đó, không dùng liều cao hoặc kéo dài cho trẻ em vì dễ gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa và rối loạn tiêu hóa. Nên hạn chế với phụ nữ có thai vì gia vị này tính cay nóng, có thể kích thích tử cung và ảnh hưởng thai nhi; với phụ nữ đang cho con bú, dùng nhiều hạt tiêu có thể làm thay đổi mùi vị sữa, gây khó chịu cho trẻ…