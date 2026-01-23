(GLO)- Nếu muốn uống nước cam, hãy nhớ tiêu thụ với khẩu phần nhỏ và đừng tạo thói quen uống quá nhiều mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe-theo Chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn.

Theo chuyên gia Theresa Gentile, nước cam nguyên chất cung cấp vitamin C, kali và folate. Ngoài ra, nước cam còn cung cấp flavonoid - các hợp chất thực vật có lợi ích chống oxy hóa và chống viêm.

Hãy nhớ uống nước cam với khẩu phần nhỏ để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Internet

Mặc dù nước cam nguyên chất có ưu điểm dinh dưỡng song Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston (Mỹ) đưa ra lời khuyên: Không nên biến nước cam thành thức uống hàng ngày. Vì trong nước cam thiếu chất xơ và chứa lượng lớn đường tự nhiên. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt. Cụ thể, một khẩu phần khoảng 240 ml nước cam tươi nguyên chất chứa 20,8 gram đường và 112 calo.

Cũng theo chuyên gia, cho dù là đường tự nhiên, cơ thể cũng sẽ tiếp nhận lượng đường này và chuyển hóa theo cách tương tự như siro ngô cao phân tử. Để so sánh, một lon soda 350 ml chứa 39 gram đường bổ sung, trong khi cùng một lượng nước cam chứa 31 gram đường tự nhiên. Cả hai loại đường này đều làm tăng đường huyết và cung cấp 4 calo mỗi gram.

Việc uống nước cam tốt nhưng chỉ nên thỉnh thoảng mới dùng. Đừng tạo thói quen uống quá nhiều mỗi ngày. Nếu muốn uống nước cam, hãy nhớ tiêu thụ với khẩu phần nhỏ để đảm bảo sức khỏe-Chuyên gia Woods nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng còn khuyến cáo, nên uống nước cam đúng cách, đúng thời điểm để đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Theo đó, thời điểm tốt nhất để uống nước cam là từ 1-2 giờ sau bữa ăn sáng hoặc ăn trưa và cần uống ngay sau khi vắt vì nếu để lâu sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C. Lưu ý, nước cam chỉ nên uống 1 cốc/ngày, tương ứng khoảng 200 ml.