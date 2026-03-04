Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Lá củ cải trắng: “Siêu thực phẩm” bị bỏ quên

NHÃ UYÊN (theo SK&ĐS, VOV)

(GLO)- Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chứng minh lá củ cải trắng là một "siêu thực phẩm", bởi chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao gấp nhiều lần so với phần củ. Thế nhưng, lâu nay, chúng vẫn bị vứt bỏ, ít được sử dụng.

Trong y học cổ truyền, lá củ cải trắng thường được sử dụng như một vị thuốc giúp thanh nhiệt và giải độc gan. Các hoạt chất trong lá có khả năng kích thích sản sinh mật, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Lá củ cải trắng chứa nhiều chất dinh dưỡng, song thường bị bỏ quên. Ảnh: Internet

Lá củ cải trắng cũng là nguồn cung cấp vitamin A và beta-carotene cực kỳ dồi dào. Các hoạt chất này giúp bảo vệ giác mạc, cải thiện tầm nhìn trong điều kiện ánh sáng kém và ngăn ngừa tình trạng khô mắt.

Đối với người cao tuổi, các chất chống oxy hóa trong lá củ cải còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Đáng chú ý, hàm lượng vitamin C trong lá củ cải trắng cao gấp 4 lần so với phần củ. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Thêm vào đó, hàm lượng canxi trong loại lá này cao gấp nhiều lần so với các loại rau xanh thông thường, giúp củng cố mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Sự kết hợp giữa canxi và vitamin K có trong lá củ cải còn giúp quá trình hấp thụ khoáng chất vào xương diễn ra thuận lợi hơn, rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ và duy trì sự dẻo dai của người già.

Với hàm lượng kali dồi dào, lá củ cải trắng cũng giúp cơ thể loại bỏ muối dư thừa, làm giãn mạch máu và ổn định huyết áp tự nhiên.

Các nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy, hoạt chất flavonoid trong lá còn bảo vệ thành mạch, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Ngoài ra, nhờ lượng chất xơ dồi dào, lá củ cải trắng là "trợ thủ" đắc lực cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm sạch đường ruột. Các enzyme tự nhiên có trong lá còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và cải thiện chức năng của hệ bài tiết.

Mặt khác, các nhà khoa học Nhật Bản đã công nhận khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo của loại lá này, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng và đùi. Đây chính là giải pháp "siết mỡ" tự nhiên, giúp duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể đủ chất, không bị mệt mỏi.

