Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Rau răm vốn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, thường chỉ được xem là loại rau gia vị. Ít ai biết rằng, theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau răm còn có nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh, giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Theo Đông y, rau răm có vị cay, hơi đắng, mùi hắc, tính nóng, chứa nhiều tinh dầu. Nhờ đặc tính này, rau răm mang lại nhiều lợi ích trong đời sống và chăm sóc sức khỏe.

Trong ẩm thực, rau răm giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác tanh và giúp món ăn đậm đà hơn.

Rau răm là gia vị quen thuộc giúp món ăn đậm đà hơn. Ảnh: Internet
Rau răm là gia vị quen thuộc giúp món ăn đậm đà hơn. Ảnh: Internet

Trong y học cổ truyền, rau răm được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, rối loạn kinh nguyệt, trĩ, gàu, mụn nước.

Đáng chú ý, rau răm chứa hàm lượng flavonoid - một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Còn theo y học hiện đại, rau răm được ghi nhận có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau trong các trường hợp viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm miệng dạng mụn nước.

Hàm lượng axit oxalic trong rau răm giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Ngoài ra, rau răm còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, mụn nhọt; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở người trung niên.

cong-dung-chua-benh-it-nguoi-biet-cua-rau-ram.jpg
Rau răm giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, rau răm được khuyến cáo không nên sử dụng tùy tiện hoặc lạm dụng. Bởi, việc ăn rau răm quá nhiều và kéo dài có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như làm suy giảm tinh khí, giảm chức năng sinh lý, thậm chí ảnh hưởng đến tụy.

Đối với phụ nữ, việc dùng rau răm thường xuyên có thể gây rối loạn kinh nguyệt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

Dinh dưỡng

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

null