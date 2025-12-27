Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

(GLO)- Rau răm vốn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, thường chỉ được xem là loại rau gia vị. Ít ai biết rằng, theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau răm còn có nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh, giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Theo Đông y, rau răm có vị cay, hơi đắng, mùi hắc, tính nóng, chứa nhiều tinh dầu. Nhờ đặc tính này, rau răm mang lại nhiều lợi ích trong đời sống và chăm sóc sức khỏe.

Trong ẩm thực, rau răm giúp kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác tanh và giúp món ăn đậm đà hơn.

Rau răm là gia vị quen thuộc giúp món ăn đậm đà hơn. Ảnh: Internet

Trong y học cổ truyền, rau răm được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, rối loạn kinh nguyệt, trĩ, gàu, mụn nước.

Đáng chú ý, rau răm chứa hàm lượng flavonoid - một chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Còn theo y học hiện đại, rau răm được ghi nhận có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau trong các trường hợp viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm miệng dạng mụn nước.

Hàm lượng axit oxalic trong rau răm giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy. Ngoài ra, rau răm còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, mụn nhọt; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở người trung niên.

Rau răm giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, rau răm được khuyến cáo không nên sử dụng tùy tiện hoặc lạm dụng. Bởi, việc ăn rau răm quá nhiều và kéo dài có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe như làm suy giảm tinh khí, giảm chức năng sinh lý, thậm chí ảnh hưởng đến tụy.

Đối với phụ nữ, việc dùng rau răm thường xuyên có thể gây rối loạn kinh nguyệt.