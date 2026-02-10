Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gân bò là phần mô liên kết nằm quanh khớp và cơ của con bò. Thành phần chính của gân bò là collagen, protein cùng một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Việc bổ sung collagen từ thực phẩm như gân bò còn có thể giúp cải thiện làn da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Internet

So với thịt nạc, gân bò không cung cấp nhiều năng lượng nhưng lại có ưu điểm là ít chất béo, phù hợp với người muốn ăn uống lành mạnh hoặc kiểm soát cân nặng.

Khi được ninh mềm đúng cách, gân bò trở nên dẻo dai, dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Collagen trong gân bò giúp hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Đây là thành phần quan trọng cấu tạo nên sụn và dây chằng, góp phần tăng độ linh hoạt cho khớp, giảm nguy cơ thoái hóa và hạn chế đau nhức khi vận động, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động nhiều.

Việc bổ sung collagen từ thực phẩm như gân bò còn có thể giúp cải thiện làn da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa, mang lại hiệu quả bền vững hơn so với nhiều sản phẩm bổ sung tổng hợp.

Không chỉ vậy, collagen trong gân bò chứa một lượng lớn axit amin như proline và glycine. Proline giúp tái tạo mô thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt ở những người có tiền sử cao huyết áp. Còn glycine lại đóng vai trò hỗ trợ niêm mạc ruột, bảo vệ và tăng cường sự phát triển của mô liên kết, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, protein trong gân bò cũng góp phần xây dựng và phục hồi mô cơ, hỗ trợ cơ thể tái tạo năng lượng sau vận động. Các khoáng chất như kẽm và magie giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và phục hồi tốt hơn sau ốm.

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng gân bò lại dai, nếu không ninh kỹ sẽ khó tiêu và dễ gây đầy bụng. Người có dạ dày yếu nên dùng với lượng vừa phải và không nên sử dụng gân bò đã bảo quản quá lâu.