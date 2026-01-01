Những thực phẩm không nên dùng chung với củ cải trắng

(GLO)- Củ cải trắng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu kết hợp với một số thực phẩm không phù hợp, loại củ này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Củ cải trắng được ví như "nhân sâm trắng" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, củ cải có tính hạ khí, tiêu đờm; trong y học hiện đại, nó giàu vitamin C và khoáng chất.

Tuy nhiên, các hoạt chất trong củ cải rất dễ phản ứng với một số loại thực phẩm khác, tạo ra các chất có hại hoặc làm mất đi giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Ăn chung củ cải trắng và cà rốt sẽ làm mất lượng vitamin C của củ cải trắng. Ảnh: Internet

Sai lầm phổ biến nhất chính là nấu củ cải trắng cùng cà rốt. Từ lâu, 2 loại củ này thường được kết hợp trong nồi lẩu hay món hầm nhằm giúp cho nước được ngọt và đẹp mắt.

Thế nhưng, đây là sự kết hợp sai lầm về dinh dưỡng vì cà rốt chứa enzyme ascorbic acid oxidase có khả năng phá hủy vitamin C. Trong khi đó, củ cải lại là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Ăn chung 2 loại này sẽ làm mất lượng vitamin C của củ cải trắng.

Bạn cũg không nên nấu củ cải trắng với các loại trái cây như: lê, táo, nho, cam… vì các loại trái cây này chứa hàm lượng flavonoid cao. Khi đi vào cơ thể, flavonoid bị vi khuẩn đường ruột phân hủy thành acid ferulic và axit hydroxybenzoic.

Nếu ăn cùng lúc với củ cải, acid thiocyanic (sinh ra từ củ cải) sẽ tương tác với các acid này, gây ức chế tuyến giáp và có thể dẫn đến nguy cơ bướu cổ nếu duy trì thói quen này lâu dài.

Ngoài ra, không được nấu chung củ cải trắng và nhân sâm. Bởi theo Đông y, nhân sâm là vị thuốc "đại bổ khí", còn củ cải lại là thực phẩm "hạ khí" (tiêu trừ khí). Khi kết hợp 2 thứ này, chúng sẽ triệt tiêu tác dụng của nhau, cơ thể sẽ không nhận được bất kỳ giá trị bồi bổ nào từ nhân sâm.

Thêm vào đó, ăn củ cải trắng cùng với mộc nhĩ (nấm mèo) cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng hoặc viêm da đối với những người có cơ địa nhạy cảm. Các hợp chất sinh học trong 2 loại thực phẩm này khi gặp nhau dễ gây ra tình trạng khó tiêu, đầy bụng nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người có vấn đề về tuyến giáp, bị viêm loét dạ dày, người dùng thuốc đái tháo đường, huyết áp, bị sỏi mật, sỏi thận và phụ nữ mang thai nên thận trọng khi ăn củ cải trắng.

Nguyên nhân là do củ cải trắng chứa chất goitrogens cản trở hấp thụ i-ốt, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy giáp hoặc bướu cổ. Tính lợi tiểu và kích thích tiêu hóa mạnh của củ cải trắng còn có thể gây đau thắt bụng cho người đang bị viêm loét dạ dày.

Ngoài ra, củ cải trắng có thể cộng hưởng với thuốc gây hạ đường huyết hoặc tụt huyết áp đột ngột, dẫn đến choáng váng, ngất xỉu. Hàm lượng oxalat trong củ cải có thể khiến sỏi phát triển nhanh hơn.