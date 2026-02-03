Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

MỘC TRÀ (theo SK&ĐS, Znews)

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Theo đó, người đang sử dụng thuốc chống đông máu cần tránh xa hoặc kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt lượng rau cải bẹ xanh nạp vào cơ thể. Bởi lẽ, loại rau này giàu vitamin K - đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu tự nhiên.

nhung-nguoi-22dai-ky22-voi-cai-be-xanh.jpg
Cải bẹ xanh chứa hợp chất Goitrogens, có khả năng cản trở sự hấp thụ i-ốt của tuyến giáp. Ảnh: M.T

Trong khi đó, các loại thuốc chống đông máu hoạt động bằng cách ức chế vitamin K để ngăn hình thành huyết khối. Việc ăn nhiều cải bẹ xanh sẽ làm "vô hiệu hóa" tác dụng của thuốc, dẫn đến nguy cơ hình thành cục máu đông, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Mặt khác, cải bẹ xanh chứa hợp chất Goitrogens, có khả năng cản trở sự hấp thụ i-ốt của tuyến giáp. Thiếu i-ốt khiến tuyến giáp phải hoạt động quá mức để sản xuất hormone, dẫn đến sưng to (bướu cổ) hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng suy giáp.

Nếu có tiền sử sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi oxalate, bạn hãy cân nhắc trước khi thêm rau cải bẹ xanh vào thực đơn bởi nó chứa một lượng đáng kể axit oxalic (oxalate).

Khi vào cơ thể, oxalate kết hợp với canxi tạo thành các tinh thể không tan, lắng đọng tại thận và bàng quang, làm kích thước sỏi tăng nhanh.

mon-an-tu-cai-be-xanh.jpg
Nên nấu chín cải bẹ xanh thay vì ăn sống. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cải bẹ xanh chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất lưu huỳnh đặc trưng. Khi bị vi khuẩn đường ruột phân hủy, các hợp chất này sẽ tạo ra khí hydro sulfide.

Vì vậy, những người bị hội chứng ruột kích thích hoặc viêm đại tràng, nếu ăn cải bẹ xanh dễ gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng và đi ngoài phân sống.

Để tận dụng tối đa lợi ích của cải bẹ xanh mà vẫn an toàn, các bạn hãy nấu chín thay vì ăn sống; người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn cải bẹ xanh 2-3 lần/tuần. Nếu sau khi ăn, bạn cảm thấy đầy bụng hoặc nhức mỏi khớp (với người sỏi thận), hãy dừng lại và kiểm tra sức khỏe.

