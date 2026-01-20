Uống mật ong pha nước ấm vào mỗi tối trước khi ngủ: Lợi ích bất ngờ

(GLO)- Một cốc nước ấm pha mật ong vào buổi tối không chỉ giúp cơ thể thư giãn trước khi đi ngủ mà còn hỗ trợ làm dịu dạ dày và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, thói quen này nên duy trì đều đặn mỗi ngày.

Mật ong còn gọi là bách hoa cao, bạch mật hoặc thạch mật; có vị ngọt, tính bình, nhuận phế, thông tiện, là chất ngọt tự nhiên có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.

Đặc biệt, trước khi ngủ vào buổi tối, việc uống 1 thìa mật ong pha nước ấm có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Uống mật ong pha nước ấm vào mỗi tối trước khi ngủ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Mật ong chứa tryptophan - axit amin tham gia vào quá trình tạo ra serotonin và melatonin - 2 chất liên quan đến cảm giác thư giãn và chu kỳ ngủ.

Ngoài ra, mật ong cung cấp một lượng nhỏ glycogen, giúp não không phải “thức dậy” giữa đêm để bù năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng tỉnh giấc và giúp giấc ngủ sâu hơn.

Các hợp chất chống oxy hóa trong mật ong cũng được cho là có lợi cho thành mạch, góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp. Mật ong còn có tác dụng làm dịu niêm mạc họng và giảm viêm, hạn chế cơn ho về đêm.

Mặt khác, mật ong có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Việc sử dụng mật ong đều đặn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, giúp cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm và virus.

Đáng chú ý, chất oxy hóa tự nhiên có trong mật ong giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân thúc đẩy quá trình lão hóa. Việc duy trì thói quen dùng mật ong mỗi tối có thể hỗ trợ làn da và các cơ quan “trẻ” hơn từ bên trong.