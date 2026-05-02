Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Sau khi tiếp nhận quản lý, hệ thống trạm y tế trên địa bàn xã Chư Krey từng bước ổn định. Xã hiện có 2 trạm y tế phục vụ hơn 9.300 người dân, trong đó trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ nhân viên cơ bản yên tâm công tác, cơ số thuốc được bảo đảm, các hoạt động chuyên môn duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông giữa các thôn, làng còn khó khăn; trong khi nhân lực y tế thiếu và chưa đồng đều về chuyên môn, một số cơ sở hạ tầng xuống cấp, đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

﻿ Dù còn một số khó khăn, nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Đ.T

Theo ông Đỗ Minh Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Krey, địa phương luôn theo dõi sát hoạt động của các trạm y tế, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có hướng hỗ trợ phù hợp, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Tại phường Pleiku, chính quyền địa phương cũng chủ động vào cuộc nhằm tháo gỡ khó khăn cho y tế cơ sở. UBND phường hiện quản lý 5 điểm trạm y tế với 31 viên chức, song chỉ có 1 bác sĩ đủ điều kiện đăng ký khám - chữa bệnh BHYT cho tất cả các điểm; trong khi thực tế phát sinh thêm một số vướng mắc.

Trước tình hình này, Thường trực Đảng ủy phường Pleiku đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chỉ đạo UBND phường khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ; từng bước kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm các trạm y tế hoạt động ổn định.

Tại phường An Nhơn Đông, việc tiếp nhận và vận hành trạm y tế được triển khai bài bản, hoạt động chuyên môn liên tục, không bị gián đoạn. Công tác bàn giao được thực hiện đầy đủ về nhân lực, tài chính, tài sản và hồ sơ; đồng thời thống nhất cơ chế phối hợp giữa Trung tâm Y tế An Nhơn và UBND phường trong quản lý, vận hành.

Đáng chú ý, Trung tâm Y tế An Nhơn tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, đấu thầu thuốc, vắc xin, vật tư y tế và thanh quyết toán BHYT trong giai đoạn đầu, giúp các trạm y tế trên địa bàn từng bước ổn định, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tại xã đảo Nhơn Châu, để hỗ trợ trạm y tế duy trì hoạt động trong điều kiện đặc thù, Sở Y tế và Trung tâm Y tế Quy Nhơn đã trực tiếp làm việc, lắng nghe và xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Bác sĩ Lý Hòa Thuận - Trưởng Trạm Y tế Nhơn Châu - cho biết: “Với địa bàn biệt lập, khó khăn lớn nhất là công tác sơ cứu, cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân trong mùa mưa bão, khi việc đi lại bị gián đoạn.

Trung tâm Y tế Quy Nhơn dự kiến, khi có cơ chế, chính sách phù hợp, sẽ tăng cường bác sĩ ra công tác tại xã đảo theo thời điểm, góp phần nâng cao năng lực xử trí tại chỗ, hạn chế rủi ro cho người bệnh”.

Trước đó, trong một đợt khám bệnh, cấp phát thuốc tại địa phương, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ máy siêu âm cho Trạm Y tế Nhơn Châu khi bảo đảm điều kiện nhân lực vận hành.

Trên cơ sở đó, ngành y tế địa phương đang phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết; đồng thời dự kiến bố trí bác sĩ ra đảo định kỳ 1 lần/tuần để khai thác hiệu quả trang thiết bị, phục vụ người dân.

Cùng với việc chủ động xử lý tình huống, tăng cường phối hợp, hỗ trợ, trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ địa phương và trạm y tế, Sở Y tế đã báo cáo UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giải pháp tháo gỡ.

Việc kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để hệ thống y tế cơ sở sớm ổn định, tiếp tục phát huy vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.