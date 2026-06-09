Omega-3 có khả năng làm giảm đáng kể nguy cơ hình thành ung thư tụy

(GLO)- Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Cancer Discovery của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ cho thấy omega-3 có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ hình thành ung thư tụy trong các mô hình thử nghiệm.

Nghiên cứu do Trường Y Đại học Yale (Mỹ) thực hiện, dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Christian Felipe Ruiz - Phó Giáo sư Di truyền học và Nội khoa của nhà trường.

Theo đó, để biết chính xác tác động của từng loại chất béo đối với nguy cơ ung thư, nhóm nghiên cứu đã xây dựng 12 chế độ ăn giàu chất béo khác nhau với lượng calo tương đương, chỉ thay đổi nguồn chất béo. Các thử nghiệm được tiến hành trên chuột mang đột biến gene có nguy cơ phát triển ung thư tụy tương tự ở người.

Chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa như omega-3 giúp làm chậm sự phát triển của ung thư. Ảnh: Freepik/Znews

Loại ung thư được nghiên cứu trong thử nghiệm này là ung thư biểu mô tuyến tụy - dạng ung thư tuyến tụy phổ biến nhất và là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất (chỉ khoảng 13% bệnh nhân sống sót được 5 năm).

Hiện các phương pháp điều trị đều ít hiệu quả, đặc biệt là đối với bệnh ở giai đoạn nặng. Do đó, các chiến lược phòng ngừa là vô cùng cần thiết để giảm tỷ lệ tử vong do loại ung thư này.

Kết quả cho thấy, khi chuột mang đột biến di truyền mắc ung thư tuyến tụy được cho ăn chế độ giàu axit béo không bão hòa đơn như axit oleic, chúng đã phát triển khối u nhanh hơn.

Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu khá bất ngờ vì từ lâu axit oleic vẫn được xem là chất béo có lợi cho tim mạch. Axit oleic là chất béo không bão hòa đơn, có nhiều trong dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu cây rum, đậu phộng và mỡ động vật.

Ngược lại, chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa giúp làm chậm sự phát triển của ung thư. Tác dụng bảo vệ mạnh nhất được ghi nhận ở các axit béo omega-3, bao gồm cả những axit béo có trong dầu cá.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, omega-3 dễ bị oxy hóa hơn các loại chất béo khác. Quá trình này tạo ra môi trường bất lợi cho tế bào ung thư, khiến chúng dễ kích hoạt cơ chế tự hủy và khó tiếp tục phát triển.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ giữa axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa có liên quan chặt chẽ đến mức độ tiến triển của bệnh. Khi tăng lượng axit béo không bão hòa đa, tỷ lệ này giảm xuống và gánh nặng bệnh tật cũng giảm theo.

"Khi cho chuột ăn khẩu phần giàu dầu cá, chúng tôi ghi nhận mức độ bệnh giảm khoảng 50% so với nhóm được ăn chế độ chất béo tiêu chuẩn" - Tiến sĩ Ruiz cho biết.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh, kết quả hiện mới được ghi nhận trên mô hình động vật và chưa được chứng minh ở người. Tuy nhiên, phát hiện này có thể đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ cao mắc ung thư tụy như người bị viêm tụy mạn tính, béo phì, đái tháo đường khởi phát muộn hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.