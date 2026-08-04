Người dân vùng khó được khám sức khỏe miễn phí

(GLO)- Từ tháng 7-2026, 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trên địa bàn tỉnh triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân.

Ðây là bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, chất lượng và công bằng.

Giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện

Xã Ia Pnôn là một trong những địa phương sớm triển khai Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trên địa bàn tỉnh.

Theo bác sĩ Trần Văn Nam - Trưởng Trạm Y tế xã Ia Pnôn, từ ngày 20 đến 30-7, đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn. Nội dung khám tập trung đánh giá toàn diện tình trạng thể chất, dinh dưỡng, tiêm chủng, sự phát triển tinh thần, vận động cũng như phát hiện sớm các bệnh lý bẩm sinh, nguy cơ tự kỷ hoặc suy dinh dưỡng ở trẻ.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Ia Pnôn thăm khám sức khỏe cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Hiệu quả của chương trình được ghi nhận ngay từ những ngày đầu triển khai. Chị Rơmah Ken (làng Chan, xã Ia Pnôn) cho biết, con chị mới 2 tuổi được khám sức khỏe miễn phí và phát hiện dấu hiệu bất thường về tim mạch. Sau khi được khuyến cáo chuyển tuyến, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh kiểm tra chuyên sâu và được chẩn đoán hở van tim kèm thiếu máu.

“Trước giờ con tôi vẫn sinh hoạt bình thường nên gia đình không nghĩ cháu mắc bệnh. Nhờ đợt khám vừa qua, chúng tôi mới phát hiện bệnh và kịp thời đưa cháu đi điều trị” - chị Ken chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình chị Rơmah Ken cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc khám sức khỏe định kỳ. Khi bệnh tật được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công cao hơn, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng và gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Từ ngày 24-7 đến hết tháng 9-2026, TTYT Chư Prông tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Ia Púch. Bác sĩ Lê Văn Trì - Giám đốc TTYT Chư Prông - cho biết: Đơn vị dự kiến khám cho 2.706 người từ đủ 6 tuổi trở lên. Riêng nhóm trẻ em dưới 6 tuổi có 415 trẻ do Trạm Y tế xã Ia Púch chủ trì thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị bố trí 4 điểm khám lưu động trên địa bàn xã. Việc khám được tổ chức vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Người dân được khám lâm sàng, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết, được tư vấn sức khỏe, hẹn tái khám hoặc chuyển tuyến khi phát hiện bất thường.

Từ ngày 24-7 đến hết tháng 9-2026, Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Ia Púch. Ảnh: Như Nguyện

Tại xã An Toàn, từ ngày 27-7, việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân cũng được triển khai. Ông Đinh Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND xã - cho hay: Số đối tượng được khám sức khỏe trên địa bàn xã là 1.098 người, trong đó có 32 trẻ em dưới 6 tuổi do Trạm Y tế xã tổ chức khám.

32 trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và 1.034 người từ đủ 18 tuổi trở sẽ được TTYT An Lão tổ chức khám. Lịch khám được phân cụ thể, từ ngày 27 đến 29-7 khám cho 600 người dân ở thôn 1, 2, 3; từ ngày 30 đến 31-7 khám cho 466 người dân ở các thôn còn lại.

Được thăm khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi. Bà Phạm Thị Kênh (thôn 1, xã An Toàn) chia sẻ: “Người dân được chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay từ cơ sở nên ai cũng vui mừng và đánh giá cao chính sách rất ý nghĩa này”.

Theo Kế hoạch số 222/KH-UBND, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được triển khai tại 12 xã gồm: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O, Ia Chia, Krong, Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn và Nhơn Châu. Đối tượng thụ hưởng là người dân đang cư trú thực tế tại các địa phương theo quy định của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Hoạt động khám sức khỏe được triển khai từ tháng 7 đến trước ngày 30-11-2026. Sau đó, ngành Y tế tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 12-2026. Nội dung khám được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết.

Bên cạnh mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân, chương trình còn góp phần hoàn thiện dữ liệu sức khỏe cá nhân, tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây là nền tảng quan trọng để tiến tới quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, xuyên suốt và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Ngành y tế ưu tiên tổ chức các đợt khám sức khỏe lưu động tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn. Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại 12 xã đặc thù không chỉ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng khó khăn mà còn là cơ sở đánh giá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, phục vụ xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trong thời gian tới” - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.