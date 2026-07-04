CHDC Congo thử nghiệm điều trị cho đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo

(GLO)- Chương trình thử nghiệm điều trị cho đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo vừa chính thức bắt đầu tại CHDC Congo, cho thấy nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này khi số ca mắc và tử vong vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Chương trình thử nghiệm lần này dự kiến kéo dài trong nhiều tháng với hơn 1.000 bệnh nhân tham gia. Trọng tâm của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của kháng thể thử nghiệm MBP134 do Công ty Mapp Biopharmaceutical phát triển khi sử dụng độc lập, đồng thời kiểm tra hiệu quả điều trị khi kết hợp với thuốc kháng virus remdesivir của Công ty Gilead Sciences.

Người dân tại CHDC Congo tiếp tục đối mặt với áp lực lớn từ đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo. Ảnh: Le Monde/baoquocte.vn

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, bệnh nhân đầu tiên đã được đưa vào chương trình thử nghiệm trong ngày 2-7. Đây là 1 cột mốc đáng chú ý bởi lần đầu tiên giới y khoa có cơ hội đánh giá một phác đồ điều trị chuyên biệt dành cho chủng Ebola Bundibugyo.

WHO cũng thông báo, nguồn cung thuốc hiện đủ để phục vụ toàn bộ quá trình thử nghiệm. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng đang phối hợp với phía Mỹ cùng doanh nghiệp Gilead nhằm bảo đảm bệnh nhân có thể tiếp cận thuốc sau khi thử nghiệm kết thúc nếu kết quả cho thấy thuốc an toàn và mang lại hiệu quả điều trị rõ rệt.

Ngoài ra, theo WHO, hiện thế giới vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị nào được phê duyệt chính thức cho chủng Ebola Bundibugyo. Đây là biến thể đặc biệt nguy hiểm đã gây ra hơn 1.400 ca mắc tại CHDC Congo, trong đó có 438 ca tử vong.

Điều đáng lo ngại là tốc độ lây lan của dịch vẫn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Trong 2 tuần gần đây, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận trung bình 38 ca mắc mới mỗi ngày, cho thấy áp lực đối với hệ thống y tế vẫn ở mức rất lớn.

Được biết, chương trình thử nghiệm do WHO tài trợ; Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (INRB) của CHDC Congo, Viện Y học Nhiệt đới ở Bỉ, Đại học Oxford (Anh) điều phối; cùng với sự hợp tác của các đối tác nghiên cứu, lâm sàng và nhân đạo quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC).