Từ 13-7, Trạm Y tế phường Pleiku chuyển hoạt động về địa chỉ 06 Phan Đình Phùng

(GLO)- Theo thông báo của UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), từ ngày 13-7-2026, toàn bộ hoạt động của Trạm Y tế phường sẽ được tập trung tại địa chỉ số 06 Phan Đình Phùng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế.

Cụ thể, Trạm Y tế phường Pleiku hoạt động tại địa chỉ trên gồm có Trạm chính và các trạm y tế cơ sở 2, 3, 4.

Cùng với đó, Trạm chính tại số 46 Lê Lợi chấm dứt hoạt động từ ngày 13-7; Trạm Y tế cơ sở 2 tại hẻm 76 Nguyễn Đình Chiểu chấm dứt hoạt động từ ngày 14-7; Trạm Y tế cơ sở 4 tại số 39 Lê Văn Tám chấm dứt hoạt động từ ngày 15-7 và Trạm Y tế cơ sở 3 tại số 33/02 Tô Vĩnh Diện chấm dứt hoạt động từ ngày 16-7.

Trạm Y tế cơ sở 3 (Trạm Y tế phường Hoa Lư cũ) tại số 33/02 Tô Vĩnh Diện sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 16-7 và cùng chuyển về địa chỉ mới ở số 06 Phan Đình Phùng. Ảnh: M.T

Sau các thời điểm này, toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện các chương trình y tế và các hoạt động chuyên môn khác sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới ở số 06 Phan Đình Phùng.

Riêng Trạm Y tế cơ sở 5 (Trạm Y tế xã Trà Đa cũ) tại số 470 Ngô Quyền tiếp tục duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân khu vực, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi, kịp thời.

UBND phường Pleiku giao Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế phường, Thôn trưởng làng Ơp, Tổ trưởng các tổ dân phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thông báo trên Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân biết, chủ động liên hệ công tác, khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế tại địa điểm mới.