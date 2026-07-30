Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Theo Sở Y tế, sau sáp nhập, toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm. Tuy nhiên, mạng lưới y tế cơ sở đang thiếu nhân lực, nhất là bác sĩ.

Hiện 112 trạm y tế thiếu nhân lực; 4 trạm chưa có bác sĩ (Thống Nhất, Hội Phú, Ia Grai và Chơ Long), 31 trạm chỉ có 1 bác sĩ và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ. Khó khăn chủ yếu tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Để bảo đảm người dân vẫn được chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngành y tế đã triển khai kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện và TTYT về hỗ trợ những địa bàn còn thiếu bác sĩ.

Mang dịch vụ y tế về tận thôn, làng

Định kỳ vào thứ Năm của tuần thứ 2 hằng tháng, đội ngũ y bác sĩ Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh lại mang theo trang thiết bị y tế đến các thôn, làng để khám bệnh cho người dân.

Tại đợt khám lưu động ở thôn Hà Ri ngày 16-7, nhiều người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em được kiểm tra, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa một số bệnh thường gặp… Những đợt khám định kỳ đã góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Y, bác sĩ Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân thôn Hà Ri. Ảnh: D.Đ

Bà Đinh Thị Hnưk (70 tuổi, người Bahnar, thôn Hà Ri) chia sẻ: “Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhà lại xa trạm y tế nên trước đây mỗi khi đau ốm tôi ít đi khám. Nay được các y bác sĩ đến tận nơi kiểm tra, phát hiện bệnh và hướng dẫn điều trị, bà con ai cũng phấn khởi”.

Theo bác sĩ CKI Đinh Văn Thái - Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh, các đợt khám sức khỏe lưu động được Trạm duy trì hằng tháng để theo dõi, quản lý sức khỏe người dân tại địa bàn.

Trong quá trình thăm khám, cán bộ y tế phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, hướng dẫn điều trị và tư vấn các biện pháp phòng bệnh. Người dân còn được tuyên truyền vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng ngừa dịch bệnh.

Hoạt động khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Canh Liên đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: D.Đ

Tại xã Krong là nơi có đông đồng bào Bahnar sinh sống, nhiều cán bộ y tế chủ động học tiếng Bahnar, tìm hiểu phong tục, tập quán địa phương. Khi rào cản ngôn ngữ dần được xóa bỏ, việc trao đổi, tư vấn sức khỏe với người dân thuận lợi hơn. Các nội dung về tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh được người dân tiếp cận đầy đủ hơn trước.

Ông Đinh Hơn (58 tuổi, người Bahnar, làng Sơ Lam) cho biết: “Trước đây, trong làng có người đau ốm thường đi nhờ thầy cúng hoặc tìm lá, cây thuốc trong rừng về uống. Nhiều người ngại đến cơ sở y tế vì xa nhà, lại chưa quen. Giờ cán bộ y tế hay xuống làng tuyên truyền, hướng dẫn nên bà con thay đổi nhiều rồi. Gia đình tôi hễ ai đau bệnh cũng đi khám, nghe theo bác sĩ điều trị nên yên tâm hơn trước”.

Tại các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Canh Liên, An Toàn, Sơn Lang, Đak Rong…, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi hơn, nhất là ở những khu vực khó khăn về đi lại.

Tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở

Y tế cơ sở đang trở thành điểm tựa quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, những hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực vẫn cần được tháo gỡ để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Trạm Y tế xã Krong hiện có 5 cán bộ, nhân viên, gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh và 1 cán bộ dân số. Trong khi đó, địa bàn xã rộng, dân cư sinh sống phân tán nên đội ngũ y tế phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh đến tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo bác sĩ Lê Anh Tú - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Krong: Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, địa phương cần tiếp tục quan tâm bổ sung nhân lực cho trạm. Hiện đơn vị còn thiếu 1 bác sĩ, 1 dược sĩ; cần đầu tư, nâng cấp thêm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Trạm Y tế xã Krong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ảnh: D.Đ

Từ góc độ quản lý, nhiều địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Ông Huỳnh Đức Bảo - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh - cho biết: Địa phương đã phối hợp với ngành y tế kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động trạm y tế; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn Nguyễn Văn Vân, địa phương xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH.

Xã sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho y tế cơ sở, tranh thủ các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao năng lực hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo chuyên môn và truyền thông sức khỏe cộng đồng.