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Gia Lai triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến ngày 11-8, toàn tỉnh ghi nhận 4.550 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), 1 trường hợp tử vong do SXH tại xã Biển Hồ. Số ca mắc tăng gấp 3,1 lần, tăng 1 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức trung bình giai đoạn 2023-2025.

Đáng chú ý, khu vực phía Tây tỉnh đang ghi nhận số ca mắc tăng nhanh và có nguy cơ tiếp tục gia tăng nếu không triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý dịch. Qua giám sát cho thấy, nhiều địa phương vẫn còn chỉ số lăng quăng, bọ gậy ở mức cao sau xử lý, phản ánh hiệu quả công tác diệt nguồn sinh sản của muỗi chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, mùa mưa đang diễn ra là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Trước tình hình SXH gia tăng, ngày 12-8, Sở Y tế Gia Lai ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch SXH Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm chủ động khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc và tử vong, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trong mùa mưa.

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Chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch SXH Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2026 nhằm chủ động khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc và tử vong, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trong mùa mưa. Ảnh: Như Nguyện

Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 8 đến hết tháng 12-2026. Mục tiêu đặt ra là 100% xã, phường tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; 100% địa phương có ổ dịch hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao thực hiện phun hóa chất diệt muỗi chủ động và xử lý ổ dịch. 100% cán bộ y tế tham gia công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị SXH được tập huấn, cập nhật kiến thức theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy sẽ được triển khai tại 36 xã, phường đang có dịch với ít nhất 2 đợt trong năm. Đợt 1 thực hiện ngay sau khi ban hành kế hoạch và hoàn thành trước ngày 20-8-2026; đợt 2 diễn ra trong tháng 10 và 11-2026. Các địa phương có ổ dịch đang hoạt động sẽ duy trì hoạt động diệt bọ gậy hằng tuần nhằm cắt đứt nguồn lây truyền bệnh.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, ngành Y tế và chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh truyền thông phòng, chống SXH thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống cộng tác viên y tế và trường học; vận động người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, không để phát sinh lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình và khu dân cư.

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