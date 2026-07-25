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Hội nghị chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 25-7, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức hội nghị chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026 với chủ đề “Cập nhật - Kết nối - Nâng tầm”.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ đến từ các bệnh viện, trường đại học, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế trên cả nước.

Đây là hội nghị khoa học thường niên của chuyên ngành da liễu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc da và tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn giữa các nhà khoa học, bác sĩ trong cả nước.

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TS.BS Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết: Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mô hình bệnh tật da liễu với nhiều đặc thù riêng. Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục hướng đến mục tiêu thanh toán bệnh phong, phát triển chuyên sâu lĩnh vực da liễu và từng bước xây dựng bệnh viện đa trung tâm theo hướng hiện đại, hội nhập và phát triển.

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PGS.TS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Điều trị rám má theo nguyên lý y học tái tạo”. Ảnh: Kim Hường
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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chuyên gia đầu ngành trình bày các báo cáo khoa học về bệnh học da, miễn dịch da, điều trị trúng đích, công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị và da liễu thẩm mỹ.

Nhiều chuyên đề được quan tâm như: “Điều trị rám má theo nguyên lý y học tái tạo”, “Sạch da có phải là mục tiêu duy nhất trong điều trị vảy nến”, “Cá thể hóa điều trị bệnh nhân mụn trứng cá với đồng thuận từ chuyên gia”, “Chăm sóc da sau thủ thuật da liễu thẩm mỹ”, “Thẩm mỹ da cho người cao tuổi”, “Cập nhật các ứng dụng trong điều trị bệnh da liễu”, “Tối ưu hóa hiệu quả kiểm soát tái phát viêm da cơ địa”, “Mặt trái của làm đẹp thần tốc”, “Thay đổi cuộc sống bệnh nhân vảy nến với liệu pháp thuốc sinh học”...

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TS.BS Vũ Huy Lượng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) trình bày chuyên đề “Trẻ hóa da vùng mắt bằng laser và các giải pháp phối hợp để đạt hiệu quả tối ưu”. Ảnh: Kim Hường

Hội nghị không chỉ cập nhật những thành tựu mới của chuyên ngành da liễu mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

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