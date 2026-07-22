Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Điều gì xảy ra nếu chỉ ăn rau mà không ăn thịt?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ăn nhiều rau củ, trái cây sẽ mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn giảm chất béo có hại và giảm cân. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn rau củ mà không ăn thịt, đặc biệt là ăn thuần chay, thì chế độ dinh dưỡng sẽ mất cân bằng.

Nếu chỉ ăn thực vật mà không ăn thịt cá, cơ thể có thể xuất hiện những hiện tượng sau:

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính

Ăn nhiều rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt thường giúp tăng lượng chất xơ, vitamin và các chất chống ô xy hóa trong chế độ ăn. Điều này sẽ có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn nhiều thực vật, không ăn thịt cá sẽ khiến chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng
Ăn nhiều thực vật, không ăn thịt cá sẽ khiến chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người áp dụng chế độ ăn chủ yếu là thực vật thường có nguy cơ mắc huyết áp cao, bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2 thấp hơn. Mức cholesterol "xấu" LDL và chỉ số khối cơ thể của họ cũng có xu hướng tốt hơn so với người ăn thịt.

Giảm cân nhưng không phải lúc nào cũng tốt

Rau củ thường chứa ít calo, giàu nước và chất xơ nên tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, nhiều người nhận thấy cân nặng giảm sau khi hạn chế thịt và tăng lượng rau trong bữa ăn.

Tuy nhiên, giảm cân không đồng nghĩa với việc chỉ giảm mỡ. Nếu chế độ ăn thiếu protein trong thời gian dài, cơ thể có thể bắt đầu phân hủy mô cơ để chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho cơ thể.

Việc mất khối cơ có thể khiến cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sức mạnh, giảm khả năng vận động và làm chậm quá trình trao đổi chất. Do đó, dù cân nặng giảm nhưng sức khỏe tổng thể chưa chắc đã được cải thiện.

Dễ thiếu protein

Nếu chỉ ăn rau, trái cây, khoai hay ngũ cốc nguyên hạt mà không bổ sung thêm các nguồn protein khác như sữa, quả hạch hay đậu, cơ thể sẽ không nhận đủ protein cần thiết. Thiếu protein trong thời gian dài có thể gây sụt giảm khối cơ, mệt mỏi, tóc dễ gãy rụng, da khô, vết thương lâu lành và suy giảm sức đề kháng, chuyên gia dinh dưỡng Natalie Romito tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Có thể thiếu sắt và kẽm

Thịt đỏ và một số loại hải sản là nguồn cung cấp sắt và kẽm quan trọng cho cơ thể. Mặc dù rau xanh, đậu và ngũ cốc cũng chứa sắt nhưng đây chủ yếu là sắt không heme, loại sắt hấp thu kém hơn so với sắt từ động vật. Do đó, người không ăn thịt có nguy cơ thiếu sắt cao hơn, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Thiếu sắt gây mệt mỏi, da xanh xao, chóng mặt, giảm khả năng tập trung và suy giảm miễn dịch. Tương tự, kẽm là khoáng chất cần thiết cho quá trình lành vết thương, duy trì vị giác và hệ miễn dịch. Một số hợp chất tự nhiên trong thực vật có thể làm giảm khả năng hấp thu kẽm. Nếu chế độ ăn quá nhiều thực vật thì nguy cơ thiếu kẽm sẽ tăng lên, theo Eating Well.

Theo Ngọc Quý (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ăn sữa chua ngay sau bữa ăn có tốt?

Ăn sữa chua ngay sau bữa ăn có tốt?

Dinh dưỡng

Quan niệm "ăn hũ sữa chua ngay sau bữa cơm để tiêu hóa nhanh hơn" là thói quen phổ biến nhưng lại không hoàn toàn chính xác về sinh lý học chuyển hóa dinh dưỡng. Thời điểm ăn ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của món ăn này.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

null