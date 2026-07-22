Điều gì xảy ra nếu chỉ ăn rau mà không ăn thịt?

Ăn nhiều rau củ, trái cây sẽ mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn giảm chất béo có hại và giảm cân. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn rau củ mà không ăn thịt, đặc biệt là ăn thuần chay, thì chế độ dinh dưỡng sẽ mất cân bằng.

Nếu chỉ ăn thực vật mà không ăn thịt cá, cơ thể có thể xuất hiện những hiện tượng sau:

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính

Ăn nhiều rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt thường giúp tăng lượng chất xơ, vitamin và các chất chống ô xy hóa trong chế độ ăn. Điều này sẽ có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Ăn nhiều thực vật, không ăn thịt cá sẽ khiến chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người áp dụng chế độ ăn chủ yếu là thực vật thường có nguy cơ mắc huyết áp cao, bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2 thấp hơn. Mức cholesterol "xấu" LDL và chỉ số khối cơ thể của họ cũng có xu hướng tốt hơn so với người ăn thịt.

Giảm cân nhưng không phải lúc nào cũng tốt

Rau củ thường chứa ít calo, giàu nước và chất xơ nên tạo cảm giác no lâu. Vì vậy, nhiều người nhận thấy cân nặng giảm sau khi hạn chế thịt và tăng lượng rau trong bữa ăn.

Tuy nhiên, giảm cân không đồng nghĩa với việc chỉ giảm mỡ. Nếu chế độ ăn thiếu protein trong thời gian dài, cơ thể có thể bắt đầu phân hủy mô cơ để chuyển hóa thành năng lượng cung cấp cho cơ thể.

Việc mất khối cơ có thể khiến cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sức mạnh, giảm khả năng vận động và làm chậm quá trình trao đổi chất. Do đó, dù cân nặng giảm nhưng sức khỏe tổng thể chưa chắc đã được cải thiện.

Dễ thiếu protein

Nếu chỉ ăn rau, trái cây, khoai hay ngũ cốc nguyên hạt mà không bổ sung thêm các nguồn protein khác như sữa, quả hạch hay đậu, cơ thể sẽ không nhận đủ protein cần thiết. Thiếu protein trong thời gian dài có thể gây sụt giảm khối cơ, mệt mỏi, tóc dễ gãy rụng, da khô, vết thương lâu lành và suy giảm sức đề kháng, chuyên gia dinh dưỡng Natalie Romito tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Có thể thiếu sắt và kẽm

Thịt đỏ và một số loại hải sản là nguồn cung cấp sắt và kẽm quan trọng cho cơ thể. Mặc dù rau xanh, đậu và ngũ cốc cũng chứa sắt nhưng đây chủ yếu là sắt không heme, loại sắt hấp thu kém hơn so với sắt từ động vật. Do đó, người không ăn thịt có nguy cơ thiếu sắt cao hơn, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Thiếu sắt gây mệt mỏi, da xanh xao, chóng mặt, giảm khả năng tập trung và suy giảm miễn dịch. Tương tự, kẽm là khoáng chất cần thiết cho quá trình lành vết thương, duy trì vị giác và hệ miễn dịch. Một số hợp chất tự nhiên trong thực vật có thể làm giảm khả năng hấp thu kẽm. Nếu chế độ ăn quá nhiều thực vật thì nguy cơ thiếu kẽm sẽ tăng lên, theo Eating Well.

Theo Ngọc Quý (TNO)