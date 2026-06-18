Ăn đêm mùa World Cup hại sức khỏe thế nào?

(GLO)- Mùa World Cup 2026 khiến nhiều người thức khuya, ăn đêm nhiều hơn. Thói quen này có thể gây tăng cân, trào ngược, rối loạn giấc ngủ và chuyển hóa.

Một bữa ăn đêm khi xem bóng đá không đủ để “phá hỏng” sức khỏe. Vấn đề nằm ở thói quen lặp lại nhiều đêm liên tiếp: thức khuya, ăn đồ chiên rán, mì gói, xúc xích, uống nước ngọt, cà phê hoặc bia rượu rồi đi ngủ ngay.

Trong mùa World Cup 2026, khi nhiều trận đấu diễn ra theo giờ Bắc Mỹ, khán giả Việt Nam dễ rơi vào lịch sinh hoạt đảo lộn: ngủ ít hơn, ăn muộn hơn và nạp nhiều năng lượng hơn vào thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi.

Ăn đêm vì vậy không chỉ là chuyện “ăn thêm một bữa”. Nó kéo theo rối loạn nhịp sinh học, tiêu hóa kém, tăng gánh nặng chuyển hóa và khiến cơ thể khó phục hồi sau một ngày làm việc.

Vì sao mùa World Cup dễ khiến nhiều người ăn đêm nhiều hơn?

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, chênh lệch múi giờ khiến không ít trận đấu rơi vào khung giờ muộn hoặc sáng sớm theo giờ Việt Nam. Khi thức xem bóng đá, người hâm mộ thường khó chỉ ngồi xem “tay không”. Đồ ăn vặt, bia, nước ngọt, mì gói, đồ nướng, gà rán, xúc xích, khoai tây chiên trở thành lựa chọn quen thuộc vì tiện, nhanh và tạo cảm giác vui miệng.

Điểm nguy hiểm là người xem thường không thấy no ngay khi đang tập trung vào trận đấu. Cảm xúc hồi hộp, căng thẳng, vui buồn theo diễn biến trên sân có thể khiến việc ăn uống mất kiểm soát. Một gói snack, một bát mì, vài lon bia, thêm đồ chiên rán tưởng là “cho vui”, nhưng nếu lặp lại 3-4 trận mỗi tuần trong suốt giải đấu, tổng năng lượng nạp thêm là rất lớn.

Ăn đêm làm rối loạn nhịp sinh học

Cơ thể con người vận hành theo đồng hồ sinh học. Ban ngày là thời điểm phù hợp hơn cho ăn uống, vận động và tiêu hao năng lượng. Ban đêm là thời điểm cơ thể ưu tiên nghỉ ngơi, phục hồi, điều hòa hormone và chuyển hóa.

Khi ăn quá muộn, nhất là sát giờ ngủ, hệ tiêu hóa phải làm việc trong lúc cơ thể đáng lẽ cần nghỉ. Điều này có thể làm chậm quá trình vào giấc, khiến giấc ngủ nông hơn, dễ tỉnh giấc hoặc cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Một đêm như vậy có thể chưa đáng lo. Nhưng nếu suốt mùa World Cup, người xem liên tục ngủ sau 1-2 giờ sáng, ăn khuya và dậy đi làm như bình thường, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu ngủ mạn tính ngắn hạn. Hệ quả thường thấy là uể oải, giảm tập trung, đau đầu, thèm đồ ngọt và dễ cáu gắt.

Thức khuya xem World Cup 2026 kèm đồ ăn nhanh, nước ngọt hoặc bia rượu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ, tăng cân và trào ngược dạ dày

Dễ tăng cân vì nạp thêm năng lượng lúc cơ thể ít tiêu hao

Ăn đêm thường không phải bữa ăn cân đối. Phần lớn món ăn khi xem bóng đá là đồ nhiều tinh bột nhanh, chất béo, muối và đường. Ví dụ: mì ăn liền, xúc xích, đồ chiên, bánh ngọt, nước ngọt có ga, trà sữa, bia rượu.

Sau khi ăn, người xem thường ngồi hoặc nằm ngay, gần như không vận động. Năng lượng nạp vào nhưng ít được tiêu hao, lâu dần làm tăng nguy cơ tăng cân, tích mỡ bụng và rối loạn chuyển hóa.

Điều đáng nói là ăn đêm còn dễ khiến bữa sáng hôm sau bị bỏ qua vì đầy bụng hoặc ngủ dậy muộn. Khi bỏ bữa sáng, cơ thể có thể đói nhiều hơn vào buổi trưa và chiều, kéo theo vòng lặp ăn thất thường, thèm đồ ngọt, uống cà phê nhiều hơn để tỉnh táo.

Tăng nguy cơ trào ngược, đầy bụng, ợ nóng

Ăn no rồi nằm ngay là điều rất bất lợi cho dạ dày. Khi nằm, thức ăn và dịch vị dễ trào ngược lên thực quản hơn, gây cảm giác nóng rát, ợ chua, buồn nôn, ho khan hoặc đau tức vùng thượng vị.

Những món thường xuất hiện trong đêm xem bóng đá như đồ cay, đồ chiên, nước có ga, bia rượu, cà phê càng dễ kích thích dạ dày. Người đã có tiền sử trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc béo bụng cần đặc biệt thận trọng.

Nếu sau các đêm xem bóng đá thường xuyên bị ợ nóng, đau tức ngực, ho về đêm, khàn tiếng buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu trào ngược nặng hơn chứ không chỉ là “ăn hơi no”.

Làm đường huyết dao động, nhất là với người có nguy cơ tiểu đường

Ăn đêm nhiều tinh bột và đường có thể làm đường huyết tăng vào thời điểm cơ thể ít vận động. Với người khỏe mạnh, cơ thể vẫn có khả năng điều hòa, nhưng nếu thói quen này kéo dài, đặc biệt đi kèm thiếu ngủ, thừa cân, ít vận động, nguy cơ rối loạn chuyển hóa sẽ tăng lên.

Người tiền tiểu đường, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao hoặc tăng huyết áp không nên coi ăn đêm là chuyện nhỏ. Một bữa khuya nhiều mì gói, bánh ngọt, nước ngọt hoặc bia có thể làm đường huyết và huyết áp dao động, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và cảm giác tỉnh táo ngày hôm sau.

Ăn mặn ban đêm khiến cơ thể giữ nước, tăng gánh nặng tim mạch

Đồ ăn đêm khi xem bóng đá thường mặn: mì gói, snack, khô gà, xúc xích, đồ nướng, nước chấm, đồ chế biến sẵn. Ăn mặn vào ban đêm có thể khiến cơ thể giữ nước, khát nước, tiểu đêm, ngủ không sâu. Với người tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch, lượng muối cao là yếu tố cần kiểm soát.

Nhiều người tưởng ăn khuya chỉ hại dạ dày, nhưng thực tế “combo” muối cao, bia rượu, thiếu ngủ và căng thẳng khi xem trận đấu kịch tính có thể khiến tim mạch chịu áp lực lớn hơn.

Người hâm mộ nên ăn tối đủ chất, hạn chế ăn khuya sát giờ ngủ và ưu tiên nước lọc, món nhẹ dễ tiêu khi theo dõi các trận đấu đêm

Rượu bia không giúp ngủ ngon như nhiều người nghĩ

Một số người cho rằng uống vài lon bia khi xem bóng đá sẽ dễ ngủ hơn sau trận. Cảm giác buồn ngủ có thể xuất hiện, nhưng giấc ngủ sau rượu bia thường kém chất lượng hơn. Người uống dễ tỉnh giấc giữa đêm, khô miệng, đau đầu, tiểu đêm và mệt vào sáng hôm sau.

Rượu bia cũng làm tăng nguy cơ trào ngược, tăng cảm giác thèm ăn và khiến người xem dễ ăn nhiều hơn dự định. Nếu sáng hôm sau phải đi làm, lái xe hoặc vận hành máy móc, việc thức khuya và uống bia càng nguy hiểm.

Có nên nhịn hoàn toàn khi xem bóng đá đêm?

Không nhất thiết. Vấn đề không phải là cấm ăn, mà là ăn thế nào và ăn lúc nào. Nếu trận đấu diễn ra muộn, nên ăn bữa tối đủ chất trước đó, tránh để bụng quá đói đến giờ bóng lăn. Khi quá đói, người xem dễ chọn món nhanh, nhiều dầu mỡ và ăn quá lượng.

Nếu cần ăn trong lúc xem, nên chọn phần nhỏ, dễ tiêu, ít đường, ít muối. Một số lựa chọn hợp lý hơn gồm sữa chua ít đường, một quả chuối, trứng luộc, hạt không muối với lượng nhỏ, cháo yến mạch loãng, trái cây ít ngọt hoặc một ly sữa ấm không đường. Nên tránh ăn quá no trong vòng 2 giờ trước khi ngủ.

Cách xem World Cup mà vẫn giữ sức khỏe

Người hâm mộ có thể áp dụng nguyên tắc đơn giản: chọn trận đáng xem nhất, không cố thức tất cả. Với các trận không quá quan trọng, có thể xem highlights vào sáng hôm sau. Nếu buộc phải thức khuya, nên ngủ bù hợp lý trong ngày, nhưng không nên ngủ bù quá muộn khiến đêm tiếp tục mất ngủ.

Trước trận, hãy chuẩn bị sẵn đồ ăn lành mạnh thay vì để đến lúc đói mới gọi đồ chiên rán. Nước lọc nên là lựa chọn chính. Nếu uống cà phê, nên tránh uống quá muộn. Nếu uống bia rượu, cần giới hạn lượng và tuyệt đối không lái xe sau khi uống.

Sau trận, không nên nằm ngay nếu vừa ăn. Có thể ngồi nghỉ, đi lại nhẹ nhàng, vệ sinh cá nhân và tạo môi trường ngủ tối, yên tĩnh, mát. Điều quan trọng nhất là quay lại nhịp sinh hoạt bình thường sau các trận đấu, tránh để cả mùa World Cup biến thành một tháng rối loạn ăn ngủ.

Ai cần đặc biệt tránh ăn đêm?

Người bị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày, béo phì, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc rối loạn giấc ngủ nên hạn chế tối đa ăn đêm. Nếu phải thức xem bóng đá, nhóm này nên ăn nhẹ từ sớm, chọn món dễ tiêu và tránh bia rượu, đồ mặn, đồ cay, nước ngọt.

Trẻ em và thanh thiếu niên cũng không nên thức khuya theo người lớn để xem bóng đá liên tục, vì thiếu ngủ ảnh hưởng học tập, tăng trưởng, tâm trạng và miễn dịch.

Đừng để World Cup biến thành mùa “bào sức khỏe”

World Cup là ngày hội bóng đá, nhưng sức khỏe không nên trả giá bằng nhiều tuần thức khuya, ăn uống mất kiểm soát. Một trận đấu hay có thể khiến cảm xúc bùng nổ trong 90 phút, còn giấc ngủ, cân nặng, dạ dày và tim mạch lại chịu tác động lâu hơn.

Cách tốt nhất không phải là cấm ăn đêm tuyệt đối, mà là biết giới hạn: ăn tối đủ, chọn món nhẹ nếu cần, tránh bia rượu và đồ chiên mặn, không nằm ngay sau ăn, đồng thời giữ tổng thời gian ngủ đủ nhất có thể. Xem bóng đá văn minh không chỉ là cổ vũ đẹp, mà còn là biết bảo vệ cơ thể sau mỗi đêm thức cùng World Cup.