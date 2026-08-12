Ăn trái cây sau bữa ăn có tốt?

Ăn trái cây sau bữa ăn là thói quen khá phổ biến. Cách ăn này vẫn cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Bà Lovneet Batra, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Delhi, Ấn Độ, cho biết ăn trái cây ngay sau bữa ăn nhìn chung không gây lên men hay ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa trong dạ dày.

Ăn trái cây sau bữa ăn không khiến trái cây lên men

Dạ dày tiết axit hydrochloric với độ pH từ 1,5 đến 3,5. Môi trường này có tính axit rất cao và không thuận lợi cho vi khuẩn lên men, theo tờ NDTV (Ấn Độ).

Ăn trái cây ngay sau bữa ăn nhìn chung không gây lên men hay ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa trong dạ dày. Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Khi ăn trái cây cùng bữa ăn có protein, chất béo và carbohydrate phức hợp, dạ dày sẽ tiêu hóa thức ăn chậm hơn. Đây là hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Bà Batra cho biết chất xơ hòa tan trong trái cây có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Điều này giúp cơ thể no lâu hơn và điều hòa quá trình hấp thu dưỡng chất.

Một nghiên cứu trên European Journal of Clinical Nutrition cho thấy pectin trong táo và các loại trái cây có múi có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Cơ chế này giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Ăn trái cây sau bữa ăn tác động thế nào?

Ăn trái cây sau bữa ăn không gây hại với phần lớn người khỏe mạnh. Tuy nhiên, thời điểm ăn có thể tạo ra những khác biệt nhất định.

Khi ăn trái cây lúc bụng đói, đường đơn trong trái cây đi xuống ruột non nhanh hơn. Nếu ăn sau bữa chính, chất xơ, protein và chất béo sẽ làm chậm quá trình này. Nhờ đó, cơ thể có thể duy trì cảm giác no lâu hơn và hạn chế ăn vặt.

Với người mắc tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin, ăn trái cây cùng bữa có protein và chất béo lành mạnh có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Nghiên cứu trên Journal of Nutritional Science cho thấy ăn chất xơ từ trái cây cùng bữa giúp kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn so với tiêu thụ đường hấp thu nhanh riêng lẻ.

Tuy nhiên, người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể bị đầy hơi khi ăn nhiều trái cây giàu fructose như dưa hấu, lê và nho sau bữa ăn.

Cách ăn trái cây phù hợp hơn

Thời điểm ăn trái cây không quan trọng bằng tổng lượng trái cây tiêu thụ mỗi ngày. Mỗi người nên điều chỉnh thời điểm ăn dựa trên khả năng tiêu hóa của cơ thể.

Nếu ăn trái cây ngay sau bữa trưa khiến bụng nặng hoặc đầy hơi, có thể chuyển sang ăn vào khoảng 11 giờ hoặc 16 giờ.

Khẩu phần cũng cần được kiểm soát. Một phần nhỏ quả mọng hoặc một quả táo nhỏ có thể đáp ứng nhu cầu mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

Trái cây nguyên miếng cũng tốt hơn nước ép vì vẫn giữ được chất xơ. Việc loại bỏ chất xơ khi ép nước có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Người dễ bị trào ngược dạ dày thực quản nên tránh ăn cam, chanh vào đêm muộn vì chúng có thể kích thích triệu chứng.

Với người khỏe mạnh, ăn trái cây ngay sau bữa ăn vẫn là lựa chọn an toàn và tốt hơn các món tráng miệng chứa nhiều đường tinh luyện.

Người thường xuyên đầy hơi có thể ăn trái cây cách bữa chính 1 đến 2 giờ để cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo Nguyễn Vy (thanhnien.vn)