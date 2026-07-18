Bác sĩ chỉ bữa sáng đơn giản giúp giảm nguy cơ ung thư

Bữa sáng không chỉ giúp cung cấp năng lượng để bắt đầu ngày mới mà còn có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư nếu lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và sữa chua

Theo tiến sĩ - bác sĩ Graham A. Colditz, Phó giám đốc phụ trách phòng ngừa và kiểm soát ung thư tại Trung tâm Ung thư Siteman (Mỹ), một bữa sáng đơn giản gồm yến mạch, bánh mì nguyên cám (bánh mì đen), quả mọng và sữa chua không đường có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Ngược lại, ông khuyến cáo nên hạn chế các thực phẩm tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn như bánh ngọt, bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường, xúc xích hay thịt xông khói. Đây là những món ăn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều người nhưng nếu tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư.

Bữa sáng với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và sữa chua rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.H tạo từ Chat GPT

Cà phê, trứng và những lựa chọn tốt cho bữa sáng

Về đồ uống, bác sĩ Colditz cho biết cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất có thể giúp cải thiện sức khỏe. Các nghiên cứu cũng cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải giúp giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, sỏi mật, bệnh Parkinson và một số loại ung thư. Tuy nhiên, nên uống cà phê đen không đường hoặc chỉ thêm một ít sữa và đường.

Bác sĩ Colditz cũng khuyến khích thay đổi thực đơn bữa sáng bằng những lựa chọn lành mạnh hơn, như thêm rau bina tươi, làm salad với dầu ô liu, cùng bánh mì nướng. Bổ sung nhiều thực phẩm thực vật vào bữa ăn hằng tuần là cách giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Đối với những người bận rộn, bác sĩ Colditz gợi ý các lựa chọn nhanh như chuối, ngũ cốc nguyên hạt cùng quả mọng trộn sữa chua không đường, bơ đậu phộng.

Về trứng, bác sĩ Colditz cho biết đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Với đa số người khỏe mạnh, ăn 1 - 2 quả trứng mỗi ngày là phù hợp nếu kết hợp trong một chế độ ăn cân bằng.

Ông cũng nhấn mạnh, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ nên là nền tảng của bữa sáng lành mạnh. Duy trì thói quen này không chỉ góp phần giảm nguy cơ ung thư mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính khác và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Theo Thiên Lan (thanhnien.vn)