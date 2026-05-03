Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

NHÃ UYÊN (theo VOV, Znews)

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dù là đồ uống tự nhiên, song nước mía chứa lượng đường cao, người mắc tiểu đường cần đặc biệt thận trọng. 1 ly nước mía 240 ml sẽ cung cấp gần 183 calo và khoảng 50 gram đường.

Vì vậy, với người bệnh tiểu đường, việc nạp nhiều đường trong thời gian ngắn có thể làm khó kiểm soát đường huyết và tăng nguy cơ biến chứng.

Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đang kiểm soát cân nặng, nếu uống nước mía thường xuyên cũng dễ làm tăng năng lượng nạp vào, gây khó giảm cân hoặc dẫn đến tăng cân.

Hàm lượng đường cao cùng đặc tính dễ bám dính khiến nước mía trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn trong khoang miệng phát triển.

Sau khi uống, đường còn lại trên bề mặt răng có thể lên men, tạo axit và làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu cũng như các bệnh lý răng miệng khác. Do đó, những người có men răng yếu, răng nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về răng miệng cần đặc biệt thận trọng.

Mặt khác, những người dễ bị đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy hoặc hay lạnh bụng cũng nên hạn chế uống nước mía. Bởi lẽ, nước mía có tính “mát” và chứa nhiều đường, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi uống lạnh hoặc dùng lúc bụng đói.

