Lợi ích bất ngờ của quả dâu tằm với sức khỏe

(GLO)- Không chỉ là loại quả dân dã, dâu tằm còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa đến làm đẹp da, loại quả này đang được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Hỗ trợ tiêu hóa

Dâu tằm chứa lượng chất xơ tự nhiên giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi.

Quả dâu tằm được nhiều người ưa chuộng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Ảnh: N.U

Uống nước dâu tằm với lượng phù hợp có thể giúp giảm cảm giác đầy hơi, khó tiêu, táo bón, nhất là ở người ăn ít rau xanh hoặc sinh hoạt không điều độ.

Làm chậm lão hóa sớm

Dâu tằm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, từ đó góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Uống nước dâu tằm kết hợp chế độ ăn uống cân bằng và sinh hoạt khoa học có thể hỗ trợ duy trì làn da tươi sáng, hạn chế tình trạng da xỉn màu hoặc khô ráp theo thời gian.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả dâu tằm cung cấp vitamin C tự nhiên, góp phần hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch và tăng sức đề kháng. Việc bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa từ dâu tằm có thể giúp giảm tình trạng mệt mỏi kéo dài, đồng thời hỗ trợ cơ thể hạn chế mắc các bệnh vặt.

Bổ sung vi chất cho người thiếu máu nhẹ

Với những người thiếu máu nhẹ, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản dễ thiếu hụt vi chất, đặc biệt là sắt. Quả dâu tằm chứa sắt nguồn gốc thực vật cùng vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm.

Dù không thay thế hoàn toàn các nguồn bổ sung sắt chính, quả dâu tằm vẫn có thể hỗ trợ trong khẩu phần ăn đa dạng.

Nước dâu tằm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: B.H

Giảm nguy cơ ung thư

Trong một nghiên cứu năm 2020, một hợp chất có nguồn gốc từ quả dâu tằm đã cho thấy tác dụng chống ung thư đối với các tế bào ung thư phổi trong ống nghiệm.

Trước đó, một nghiên cứu trên động vật vào năm 2018 cũng cho thấy, các hợp chất từ quả dâu tằm đã ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú ở chuột. Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu trên người về lợi ích chống ung thư của quả dâu tằm.

Giảm các triệu chứng mãn kinh

Nước dâu tằm, đặc biệt là trà làm từ cây dâu đen, rất giàu flavonoid, flavone và isoflavone. Đây là các hợp chất phenolic giúp điều chỉnh nồng độ estrogen trong cơ thể và làm giảm các triệu chứng mãn kinh như: thay đổi tâm trạng, bốc hỏa và mất ngủ.

Quản lý huyết áp hiệu quả

Nhờ giàu tanin, một loại hợp chất phenolic có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, quả dâu tằm có thể giúp tăng cường sức khỏe động mạch tối ưu và ngăn ngừa sự hình thành mảng bám chất béo. Nó có thể thúc đẩy lưu thông máu và giúp kiểm soát huyết áp cao.