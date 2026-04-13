(GLO)- Nếu trước đây nguồn protein chủ yếu đến từ động vật, thì nay khoa học đã chứng minh rằng các loại hạt giàu protein hoàn toàn có thể thay thế hoặc bổ sung hiệu quả. Vậy những loại hạt nào giàu protein tốt cho sức khỏe?

Protein (chất đạm) là thành phần thiết yếu giúp xây dựng và duy trì cơ bắp, xương, da và các mô trong cơ thể. Ngoài ra, protein còn tham gia vào quá trình sản sinh enzyme, hormone và kháng thể giúp cơ thể hoạt động ổn định.

Một chế độ ăn với các loại hạt giàu protein kết hợp chất xơ và chất béo lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ sức khỏe tim mạch, phát triển cơ bắp và sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là những loại hạt tốt cho sức khỏe nhất nên ăn dựa trên hàm lượng protein của chúng và các lợi ích dinh dưỡng khác mà chúng mang lại.

Đậu phộng là một trong những loại hạt có hàm lượng protein cao. Ảnh: Internet

Đậu phộng

Đậu phộng là một trong những loại hạt có hàm lượng protein cao. Trên mỗi 28 g đậu phộng có tới khoảng 7 g protein. Ngoài ra, loại hạt này còn chứa một lượng lớn niacin, folate và kẽm so với các loại hạt khác giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết, phòng ngừa bệnh sỏi mật, hỗ trợ giảm cân.

Hạt phỉ

Trong 30 gr hạt phỉ có chứa khoảng 4.4 gr protein, các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng thêm hạt phỉ vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt), do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Loại hạt này còn có công dụng giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, giảm căng thẳng thần kinh và trầm cảm, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho thai phụ, tốt cho da và hệ tiêu hóa.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một lựa chọn tuyệt vời khác giàu protein, với khoảng 6 g protein trên mỗi 28 g. Hạnh nhân cũng là một nguồn chất xơ tốt và là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin E chống oxy hóa. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh.

Ngoài việc giàu protein, loại hạt này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: Internet

Hạt dẻ cười

Trong 28 g hạt dẻ cười có chứa khoảng 6 g protein. Ngoài việc giàu protein, loại hạt này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là lutein và zeaxanthin, giúp tăng cường sức khỏe mắt. Hạt dẻ cười cũng chứa một lượng chất xơ đáng kể, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Quả óc chó

Để bổ sung protein nhanh chóng, bạn hãy thử quả óc chó, với 4 g protein trên mỗi 28 g. Loại hạt này còn có hàm lượng acid béo omega-3 thực vật dồi dào, rất tốt cho sức khỏe não bộ và tim mạch.

Hạt điều

Hạt điều là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung protein bởi chứa khoảng 5 g protein trên mỗi 28 g hạt này. Ngoài hàm lượng protein cao, hạt điều còn giàu chất béo lành mạnh có lợi cho tim mạch, giúp giảm mức cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Và loại hạt này cũng là một nguồn cung cấp khoáng chất thiết yếu như magie, hỗ trợ sức khỏe xương.

Vì cơ thể mỗi người là khác nhau, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn tăng lượng protein với các loại hạt bổ sung vào bữa ăn phù hợp và an toàn nhất cho riêng mình.