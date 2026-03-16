Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp nữ giới ngừa đột quỵ

(GLO)- Một nghiên cứu áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải trên hơn 105.000 phụ nữ cho ra kết quả có thể làm nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể.

Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào thực vật gồm: rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt; chất béo tốt như dầu ô liu và cá. Đồng thời, hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và các sản phẩm chế biến sẵn, thực phẩm giàu đường và chất béo bão hòa.

Dầu ô liu và cá là những thực phẩm nổi bật trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Ảnh: Internet

Theo News Medical, một nghiên cứu trên hơn 105.000 phụ nữ ở độ tuổi trung bình là 53, không có tiền sử đột quỵ. Dựa trên mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải, họ sẽ được chấm điểm từ 0 đến 9. Nhóm cao nhất thực hiện chế độ ăn lành mạnh này tổng cộng 30% người tham gia đạt điểm từ 6 đến 9; nhóm thấp nhất là 13% người tham gia đạt điểm từ 0 đến 2.

Trong số 4.083 trường hợp đột quỵ đã ghi nhận gồm 3.358 trường hợp đột quỵ thiếu máu cục bộ và 725 trường hợp đột quỵ xuất huyết qua 21 năm theo dõi, kết quả cuối cùng cho thấy những người có điểm tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải cao nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 18% so với nhóm có điểm số thấp nhất.

Tuy vậy, Tiến sĩ Sophia S. Wang (Trung tâm Ung thư toàn diện City of Hope, Mỹ) cho rằng, vẫn cần thêm các bước nghiên cứu thông qua các cơ chế cụ thể để xác nhận kiểu ăn này giúp nữ giới ngừa mọi loại đột quỵ.

Việc thử ăn theo kiểu Địa Trung Hải ngay lúc này chắc chắn là có lợi sức khỏe cho bạn-Tiến sĩ Wang xác nhận.

Để bắt đầu chế độ ăn Địa Trung Hải, chúng ta nấu ăn với dầu ô liu, ăn nhiều cá, ăn nhiều rau, ăn ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhẹ với các loại hạt và thưởng thức trái cây cho món tráng miệng.

Tuy nhiên, bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn lại cách ăn uống của mình để tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải mà thay vào đó, có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ, từng bước một.