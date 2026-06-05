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Triệu tập 13 đối tượng cầm dao gây rối trật tự tại xã Phú Thiện

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện đã triệu tập 13 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trên địa bàn xã.

Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 5-6, tại các tuyến đường thuộc trung tâm xã Phú Thiện xuất hiện 1 nhóm khoảng 14-15 thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối.

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Nhóm đối tượng cầm dao gây náo loạn lúc rạng sáng đã bị triệu tập. Ảnh: CTV

Nhóm này đi trên nhiều xe máy, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm và chạy xe với tốc độ cao. Đặc biệt, trong nhóm có một số đối tượng cầm theo dao tự chế và gây hấn, đánh nhau với một số thanh thiếu niên gặp trên đường.

Vụ việc đã khiến người dân trên địa bàn xã Phú Thiện hoang mang và bức xúc. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện và các xã, phường liên quan khẩn trương điều tra làm rõ.

Ngay trong sáng 5-6, lực lượng Công an đã triệu tập 13 đối tượng có liên quan đến vụ việc và thu giữ hung khí, phương tiện liên quan. Hầu hết các đối tượng ở khu vực Ayun Pa, Ia Pa, có tuổi đời còn rất trẻ đã rủ rê, tụ tập cùng nhau đến địa bàn xã Phú Thiện để thực hiện hành vi trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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