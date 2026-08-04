39 điểm camera tại Gia Lai đang ghi nhận lỗi gì, bao lâu có phạt nguội?

(GLO)- Hệ thống 270 mắt camera tại 39 điểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phát hiện nhiều trường hợp chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Khi nhận thông báo, chủ phương tiện cần kiểm tra thông tin, làm rõ người điều khiển trước khi nộp phạt và đặc biệt cảnh giác với các đường link giả mạo.

Một người dân có thể bất ngờ nhận được thông báo chiếc xe đứng tên mình vi phạm giao thông tại nơi bản thân không đi qua. Có trường hợp xe đã bán từ lâu nhưng chưa sang tên, người thân mượn xe hoặc biển số thật bị gắn lên một phương tiện khác.

Hình minh họa (AI)

Trong những tình huống này, việc đầu tiên không phải là vội vàng chuyển tiền nộp phạt, cũng không nên bỏ mặc thông báo. Chủ phương tiện cần kiểm tra nguồn thông tin, liên hệ đơn vị xử lý và cung cấp những tài liệu cần thiết để cơ quan chức năng xác định đúng phương tiện, hành vi và người điều khiển.

39 điểm camera chủ yếu phát hiện vượt đèn đỏ và quá tốc độ

Theo thông tin được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai công bố, lực lượng chức năng đang vận hành 39 điểm với 270 mắt camera giám sát, xử lý vi phạm trên toàn tỉnh.

Trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 ngày 1/7 đến 7 giờ 30 ngày 8/7/2026, hệ thống ghi nhận 1.396 lượt phương tiện, trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, 874 trường hợp liên quan đến tốc độ và 522 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Riêng nhóm không chấp hành đèn tín hiệu có 502 trường hợp đi mô tô và 20 trường hợp điều khiển ô tô. Đây là hai nhóm lỗi được công bố trong đợt thống kê gần nhất, không có nghĩa camera chỉ có khả năng ghi nhận hai hành vi này.

Tùy vị trí, loại thiết bị và phương án vận hành, dữ liệu camera còn có thể được lực lượng chức năng sử dụng để kiểm tra những dấu hiệu như đi sai làn đường, không chấp hành vạch kẻ đường, đi ngược chiều, dừng đỗ không đúng quy định hoặc những hành vi khác thể hiện rõ trong hình ảnh.

Tuy nhiên, dữ liệu máy ghi nhận mới là đầu vào của quá trình xử lý. Cán bộ có thẩm quyền vẫn phải kiểm tra hình ảnh, thời gian, địa điểm, biển số và các tình tiết liên quan trước khi lập hồ sơ.

Sau bao lâu người dân có thể tra cứu phạt nguội?

Theo trình tự xử lý kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm, cơ quan Công an nơi phát hiện có trách nhiệm xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan chức năng đồng thời thực hiện việc chuyển hồ sơ nếu cần thiết, gửi thông báo và cập nhật các thông tin như biển số, loại phương tiện, thời gian, địa điểm, hành vi có dấu hiệu vi phạm, đơn vị phát hiện và đơn vị giải quyết vụ việc lên hệ thống tra cứu.

Như vậy, không nên hiểu rằng cứ đúng 10 ngày sau khi đi qua camera thì kết quả chắc chắn sẽ xuất hiện. Dữ liệu có thể được cập nhật sớm hơn hoặc gần cuối thời hạn xử lý, tùy thời điểm kiểm tra và đồng bộ giữa các hệ thống.

Người dân có thể kiểm tra qua những kênh chính thống sau:

Ứng dụng VNeTraffic: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, vào phần quản lý vi phạm hoặc thông báo vi phạm giao thông để kiểm tra phương tiện đứng tên mình.

Trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông: Chọn mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh”, nhập đầy đủ biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật.

Thông báo của cơ quan Công an: Chủ phương tiện có thể nhận văn bản thông báo theo thông tin đăng ký xe hoặc nhận thông tin điện tử qua VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện kết nối dữ liệu.

Cần phân biệt rằng dữ liệu hiển thị trên mục tra cứu thường là thông tin phương tiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thông báo yêu cầu giải quyết vụ việc. Người dân chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sau khi có quyết định xử phạt hợp lệ, không chuyển tiền chỉ dựa trên một cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Hình ảnh camera có phải căn cứ xử phạt cuối cùng?

Hình ảnh, video do camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận là nguồn chứng cứ quan trọng, nhưng không phải cứ nhận diện được biển số là hệ thống tự động kết luận chủ xe đã vi phạm.

Đối với vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hồ sơ xử lý phải được lập theo trình tự. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền phải xác minh có hay không có hành vi vi phạm; ai là người thực hiện; lỗi của người liên quan và các tình tiết có ý nghĩa đối với việc ra quyết định.

Một hình ảnh đủ giá trị làm căn cứ phải giúp xác định được những thông tin cơ bản như:

Phương tiện và biển kiểm soát;

Thời gian, địa điểm ghi nhận;

Diễn biến thể hiện hành vi;

Biển báo, đèn tín hiệu hoặc giới hạn tốc độ liên quan;

Dữ liệu từ thiết bị được quản lý, khai thác đúng quy định.

Sau khi làm việc với chủ phương tiện hoặc người liên quan, cơ quan chức năng mới lập biên bản, xác minh tình tiết và ban hành quyết định xử phạt nếu có đủ căn cứ.

Vì vậy, thông báo phạt nguội không đồng nhất với quyết định xử phạt. Thông báo có mục đích yêu cầu chủ phương tiện hoặc cá nhân liên quan đến làm việc, cung cấp thông tin và giải quyết vụ việc.

Xe đã bán nhưng chưa sang tên, chủ cũ phải làm gì?

Xe đã bán, cho tặng nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến thông báo được gửi về người đứng tên cũ.

Khi nhận thông báo, chủ cũ không nên bỏ qua với lý do “xe không còn thuộc quyền sử dụng của mình”. Thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký vẫn có thể dẫn cơ quan chức năng tới người đang đứng tên phương tiện.

Người nhận thông báo nên liên hệ đơn vị được ghi trong thông báo và chuẩn bị:

Hợp đồng, giấy bán hoặc giấy cho tặng xe;

Biên bản giao nhận phương tiện;

Chứng từ thanh toán hoặc tài liệu thể hiện thời điểm bàn giao;

Thông tin người mua, người nhận xe;

Hồ sơ thu hồi đăng ký, biển số nếu đã thực hiện;

Tin nhắn, dữ liệu hoặc nhân chứng có thể hỗ trợ xác minh.

Ứng dụng VNeTraffic hiện cũng có chức năng để người dân khai báo tình trạng phương tiện, trong đó có trường hợp xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên hoặc chưa thu hồi biển số. Việc khai báo giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin xác minh, nhưng không thay thế nghĩa vụ hoàn tất thủ tục đăng ký xe theo quy định.

Cơ quan Công an sẽ căn cứ hồ sơ và kết quả xác minh để làm rõ người quản lý, sử dụng phương tiện tại thời điểm xảy ra hành vi. Chủ cũ không nên tự nhận lỗi hoặc nộp thay khi chưa xác định rõ người điều khiển.

Bị phương tiện khác sử dụng biển số giả phải báo ngay

Một tình huống khác là biển số của xe thật bị làm giả hoặc bị gắn lên phương tiện có đặc điểm tương tự. Khi tra cứu, chủ xe có thể thấy phương tiện mang biển số của mình xuất hiện tại địa phương khác trong lúc xe thật vẫn đang ở nhà, tại cơ quan hoặc trong xưởng sửa chữa.

Chủ xe cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an, trình bày rõ sự việc và đề nghị xác minh. Những tài liệu hữu ích gồm:

Hình ảnh xe thật tại thời điểm xảy ra vi phạm;

Dữ liệu camera gia đình, cơ quan hoặc bãi gửi xe;

Dữ liệu hành trình, định vị, trạm thu phí;

Phiếu sửa chữa, hóa đơn gửi xe hoặc lịch làm việc;

Đặc điểm nhận dạng khác nhau giữa xe thật và xe trong hình ảnh vi phạm;

Giấy tờ chứng minh chủ xe ở địa điểm khác.

Cơ quan chức năng có thể đối chiếu loại xe, màu sơn, tem nhận diện, phụ kiện, đặc điểm thân vỏ, lịch trình và các dữ liệu liên quan. Nếu có dấu hiệu sử dụng biển số giả hoặc làm giả tài liệu của phương tiện, vụ việc sẽ được xử lý theo tính chất của hành vi.

Người khác mượn xe thì xử lý ra sao?

Thông báo trước hết thường được gửi tới chủ phương tiện vì đây là người có thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký xe. Tuy nhiên, người bị xử phạt về hành vi điều khiển phương tiện phải được xác định trên cơ sở hồ sơ và kết quả làm việc, không mặc nhiên cứ đứng tên xe là phải chịu mọi lỗi của người lái.

Nếu xe được người thân, nhân viên, khách thuê hoặc người khác sử dụng, chủ xe cần cung cấp trung thực:

Họ tên, thông tin người điều khiển;

Thời gian và mục đích giao xe;

Hợp đồng thuê, hợp đồng lao động hoặc sổ điều xe;

Dữ liệu hành trình, camera hành trình;

Tin nhắn, giấy giao nhận hoặc tài liệu liên quan.

Sau khi xác định được người điều khiển, cơ quan chức năng sẽ làm việc với cá nhân đó để xử lý theo quy định.

Trong một số trường hợp, chủ phương tiện vẫn có thể bị xem xét về một hành vi độc lập, chẳng hạn giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Do đó, cung cấp danh tính người lái không đồng nghĩa chủ xe đương nhiên không còn bất kỳ trách nhiệm nào.

Khi nào người dân được giải trình, cung cấp bằng chứng?

Ngay trong quá trình xác minh, người nhận thông báo có thể trình bày sự việc và cung cấp tài liệu để chứng minh xe đã bán, người khác điều khiển, biển số bị làm giả hoặc hình ảnh chưa phản ánh đúng hành vi.

Ngoài việc cung cấp thông tin khi làm việc, Luật Xử lý vi phạm hành chính còn quy định thủ tục giải trình đối với hành vi có hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ; đình chỉ hoạt động có thời hạn; hoặc có mức tối đa của khung tiền phạt từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30 triệu đồng trở lên đối với tổ chức.

Người vi phạm có thể lựa chọn:

Giải trình bằng văn bản: Văn bản phải được gửi trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp có thể được xem xét gia hạn thêm không quá 5 ngày làm việc.

Giải trình trực tiếp: Người liên quan phải gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản. Tại phiên giải trình, người có thẩm quyền phải nêu căn cứ pháp lý, tình tiết và chứng cứ; người giải trình được đưa ra ý kiến, tài liệu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu hành vi không thuộc trường hợp áp dụng thủ tục giải trình chính thức, người dân vẫn nên cung cấp tài liệu ngay khi làm việc và yêu cầu ghi đầy đủ ý kiến của mình vào biên bản.

Các bằng chứng nên được giữ ở dạng gốc hoặc bản có thể kiểm chứng. Không nên chỉnh sửa ảnh, cắt ghép video hoặc chỉ gửi ảnh chụp màn hình thiếu thời gian và nguồn dữ liệu.

Cách nộp phạt nguội trực tuyến

Sau khi vụ việc được giải quyết và có quyết định xử phạt, người dân có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Có hai cách tra cứu hồ sơ phổ biến:

Tra cứu theo mã hoặc số quyết định xử phạt; Tra cứu theo biên bản vi phạm, họ tên người vi phạm, đơn vị lập biên bản, địa phương và ngày xảy ra vi phạm.

Sau khi hệ thống hiển thị đúng hồ sơ, người nộp kiểm tra họ tên, hành vi, số tiền, đơn vị ra quyết định rồi mới thực hiện thanh toán. Cổng Dịch vụ công Quốc gia hỗ trợ tra cứu và nộp phạt các quyết định thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đã kết nối hệ thống.

Người dân cần lưu lại biên lai điện tử, mã giao dịch và ảnh chụp trạng thái thanh toán. Nếu đã trừ tiền nhưng hồ sơ chưa cập nhật, cần liên hệ tổng đài Cổng Dịch vụ công hoặc đơn vị ra quyết định, không tiếp tục thanh toán lần thứ hai khi chưa được kiểm tra.

Trường hợp VNeTraffic hiển thị đầy đủ quyết định và chức năng thanh toán, người dân có thể thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng. Ngoài ra, quyết định xử phạt sẽ ghi rõ những phương thức nộp phạt hợp lệ khác.

Sáu dấu hiệu nhận biết cuộc gọi, đường link phạt nguội giả

Lợi dụng tâm lý lo lắng của chủ xe, các đối tượng thường tự xưng là Cảnh sát giao thông, thông báo phương tiện vừa bị camera ghi hình rồi thúc giục nạn nhân “xử lý ngay trong ngày”.

Người dân cần cảnh giác khi gặp một trong các dấu hiệu sau:

Thứ nhất, người gọi yêu cầu chuyển tiền ngay vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử.

Thứ hai, tin nhắn đính kèm đường link lạ để “xem hình ảnh vi phạm” hoặc “nộp phạt giảm giá”.

Thứ ba, tên miền có chứa các chữ như “csgt”, “bocongan”, “dichvucong” nhưng cấu trúc bất thường, thêm ký tự hoặc có đuôi tên miền không rõ nguồn gốc.

Thứ tư, người gọi yêu cầu cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN, số thẻ hoặc thông tin đăng nhập VNeID.

Thứ năm, đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức, cài tệp APK, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại.

Thứ sáu, người gọi đe dọa phong tỏa tài khoản, bắt giữ, truy tố hoặc tăng mức phạt nếu không làm theo ngay.

Cục Cảnh sát giao thông đã cảnh báo người dân không truy cập đường link được gửi từ số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP. Một số trang giả còn cố tình đưa các từ khóa liên quan đến Bộ Công an vào tên miền để tạo cảm giác đáng tin cậy.

Người dân cũng cần hiểu rằng thông báo điện tử chính thống có thể được gửi trong ứng dụng VNeTraffic. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không yêu cầu chuyển tiền phạt vào tài khoản cá nhân qua cuộc gọi, SMS hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Khi nhận thông tin nghi vấn, cách an toàn nhất là tự mở VNeTraffic, tự truy cập trang tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông hoặc liên hệ trực tiếp đơn vị được ghi trên thông báo chính thức.

Đừng bỏ qua thông báo nhưng cũng không vội chuyển tiền

Camera giúp phát hiện vi phạm khách quan hơn, song việc xử lý vẫn phải bảo đảm đúng phương tiện, đúng hành vi và đúng người liên quan.

Khi thấy phương tiện xuất hiện trên hệ thống tra cứu, chủ xe nên kiểm tra kỹ thời gian, địa điểm, đơn vị xử lý; đối chiếu lịch trình và liên hệ cơ quan chức năng nếu có điểm chưa phù hợp. Trường hợp xe đã bán, bị sử dụng biển số giả hoặc do người khác điều khiển, cần cung cấp tài liệu càng sớm càng tốt.

Ngược lại, tuyệt đối không xử lý một thông báo phạt nguội bằng cách chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Chỉ nộp phạt khi đã xác định đúng hồ sơ, có quyết định xử phạt và thực hiện qua kênh thanh toán chính thống.