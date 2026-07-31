Hy hữu: Hai phụ nữ liên tiếp lấy nhầm xe máy khi đi chợ

(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 30-7, chị L.T.T.T. (SN 1979, trú khu vực gần chợ thôn Bah Leng, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) phát hiện xe máy của chị dựng trước nhà đã biến mất.

Công an xã Ia Pa trao trả các phương tiện cho chính chủ. Ảnh: T.T

Nhận tin báo, Công an xã Ia Pa khẩn trương xác minh, trích xuất camera và nhanh chóng xác định người dắt xe của chị T. là chị H.L.A. (SN 1993, trú thôn Ploi Rngol, xã Ia Pa).

Làm việc với Công an, chị A. cho biết, khi từ trong chợ ra, chị A. không nhớ vị trí để xe của mình. Thấy xe máy dựng trước nhà chị T. có kiểu dáng, màu sắc giống hệt, nên tưởng đó là xe của mình.

Mở khóa xe không được, chị A. nghĩ ổ khóa bị hỏng, nên dắt xe đến một tiệm sửa xe gần đó để gửi. Điều hy hữu là chiếc xe của chị A. cũng bị chị N.H.Y. (SN 1987, trú thôn Bah Leng) dắt nhầm, do chị Y. cũng có một chiếc xe giống hệt xe chị A.

Theo lời chị Y., chị để xe phía trước để vào chợ, khi quay ra, nghĩ xe chị A. là xe mình, nên cắm chìa khóa và nổ máy bình thường rồi điều khiển về nhà mà không để ý biển số. Trong khi đó, chiếc xe của chị Y. vẫn ở chợ.

Sau thời gian xác minh, Công an xã Ia Pa đã làm rõ toàn bộ vụ việc, trao trả đúng phương tiện cho các chủ sở hữu.

Qua vụ việc, cơ quan Công an lưu ý người dân cần kiểm tra kỹ biển số và đặc điểm nhận dạng của phương tiện trước khi dắt hoặc điều khiển, nhất là với những xe có kiểu dáng, màu sắc tương tự nhau, để tránh những tình huống “dở khóc dở cười”.